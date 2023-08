Borys Szyc zdradził, kto pomógł mu dostać pracę. Przy okazji zobaczyliśmy, jak wygląda jego córka

Ela Romanowska od lat ukrywa swojego partnera. Kim jest jej narzeczony? Toż to szok!

Sonia Szyc (19 l.) zadebiutowała na dużym ekranie obok znanego taty. Grana przez nią Mańka nieoczekiwanie wkracza do świata ojca, z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna jest w ciąży, ale też – wbrew woli córki – postanawia jej pomóc. Już teraz mówi się, że Sonia jest odkryciem aktorskim, a świat filmu stoi przed nią otworem. Dumy nie kryje Borys.

„Nigdy bym nie wpadł na to, że będę kiedyś na plakacie ze swoim dzieckiem. To bardzo wzruszający i niezwykły dla mnie moment. Dzięki, Sonia, za wszystko! Za załatwienie roli, za miłość, za to, że po prostu jesteś..." – napisał na Instagramie.

O czym opowiada film "Miało cię nie być"?

Najnowszy film reżysera komediowego hitu „Teściowie”. Wypełniona humorem i emocjami opowieść o zderzeniu dwóch pokoleń i całkowicie różnych sposobów patrzenia na świat i temat rodzicielstwa. Sonia Szyc została wyróżniona za swój brawurowy występ nagrodą Mastercard RISING STAR, otrzymaną w ramach festiwalu filmowego Mastercard OFF CAMERA.

Siedemnastoletnia Mańka nieoczekiwanie wkracza do świata ojca, z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. Nie zamierza zabawić w nim długo, ale ten standardowo krzyżuje jej plany. Nie tylko odkrywa, że dziewczyna jest w ciąży, ale też, wbrew woli córki, postanawia jej pomóc. Co jednak czterdziestoletni mężczyzna może wiedzieć o problemach dorastającej nastolatki? Niewiele. Dlatego też wpada na pomysł, aby poszukać wsparcia i rady u byłych partnerek. Spotkania z barwną grupą „eks”, wśród których znajdą się zarówno wojująca feministka, jak i tancerka z nocnego klubu, staną się dla ojca i córki szansą na nowy początek. Finał ich wspólnych perypetii zaskoczy każdego.

Borys Szyc o piciu i ćpaniu w Warszawiance i walce z uzależnieniami / "Mellina" #31