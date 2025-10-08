Helena Englert poszła w ślady znanych rodziców

Helena Englert niedawno obchodziła swoje 25 urodziny, a doświadczenia zawodowego może jej pozazdrościć wiele starszych koleżanek po fachu. Córka Jana Englerta (82 l.) i Beaty Ścibakówny (57 l.) na ekranie obecna jest od dziecka. Przed kamerą zadebiutowała w wieku zaledwie dwóch lat w filmie "Superprodukcja" Juliusza Machulskiego. Na kolejna rolę musiała poczekać dziesięć lat, ale od tamtej pory nie schodzi już z planów filmowych.

Dziś Helena Englert uchodzi za jedną z najbardziej zapracowanych aktorek młodego pokolenia. Gra w kilku produkcjach rocznie. Na swoim koncie ma role m.in. w "Pokusie", "Ślebodzie", "Diagnozie", "Wojennych Dziewczynach" czy "Barwach szczęścia". Niedawno dołączyła do obsady "Rodzinki.pl", a za kilka dni na ekrany trafi film "Seks dla opornych". Występuje również na deskach teatrów.

Młoda aktorka ma wielkie ambicje. W 2019 roku wyjechała do USA, aby rozpocząć studia na prestiżowej nowojorskiej Tisch School of the Arts. Niestety, pandemia nieco pokrzyżowała jej plany i po roku wróciła do Polski. Rozpoczęła wtedy naukę na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Helena Englert nie chce być jedynie córką znanych rodziców. Nie jest jej jednak łatwo pozbyć się tej łatki. Kilka miesięcy temu zrobiło się o niej głośno, gdy Jan Englert obsadził ją w swoim pożegnalnym przedstawieniu. W "Hamlecie" zagrała również jego żona, Beata Ścibakówna. Wywołało to ogromne kontrowersje. Ostatecznie młoda aktorka obroniła się swoją grą. Jej interpretacja Ofelii została oceniona jako odważna, dojrzała i pełna wewnętrznego napięcia.

Helena Englert narzeka na wypalenie zawodowe

25-latka zdecydowanie nie może narzekać na brak propozycji. Nie jest jednak zadowolona z tego, jaki kierunek obrała jej kariera. W rozmowie z "Twoim Stylem" wspominała swoje pierwsze poważne doświadczenie aktorskie. Gdy weszła na plan filmowy, popłakała się. I chociaż dziś idzie jej o wiele lepiej, to zaczyna odczuwać lekkie wypalenie.

Poszłam do agencji, wzięłam udział w castingu, wygrałam i... po pierwszym dniu na planie zdjęciowym byłam przerażona. Płakałam, chciałam zrezygnować, ale podpisałam umowę na rok, więc następnego dnia musiałam przyjść do pracy. Z biegiem czasu szło mi lepiej i miłość do aktorstwa rozkwitła. Chociaż ostatnio zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem moje miejsce nie jest gdzieś indziej. Czuję lekkie wypalenie zawodowe… - przyznała aktorka.

Córka Jana Englerta podkreśla, że sama się utrzymuje i nie chce brać pieniędzy od rodziców. Dlatego zdarza jej się przyjmować role, które nie do końca ją satysfakcjonują. Co więcej, ma poczucie, że jest aktorsko niedoceniona. Uważa, że ma wiele do zaoferowania, ale niewiele możliwości, by pokazać pełen wachlarz swoich aktorskich umiejętności.

Chyba kocham tę pracę bez wzajemności. Mam delikatne poczucie niedocenienia. Chciałabym dać tak wiele, a nie jest mi dane. Jest mi przykro, bo to rzeczy ode mnie niezależne. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie korzystam z finansowego wsparcia rodziców, utrzymuję się z własnej pracy. Mam czynsz i rachunki do opłacenia, więc pracuję niezależnie od tego, czy rola mnie inspiruje, czy nie. Czuję, że trochę "pokłóciłam się" z aktorstwem. Mam nadzieję, że to tylko etap, który prędko minie - dodała Helena Englert.

