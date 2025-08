Helena Englert poszła w ślady słynnych rodziców

Jan Englert (82 l.) niezaprzeczalnie należy do grona najlepszych i najpopularniejszych aktorów w Polsce. Na swoim koncie ma wiele cenionych ról oraz nagród. Ponad 20 lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego jednej z najbardziej znanej instytucji kultury w Polsce, czyli Teatru Narodowego w Warszawie. Spełnia się również jako profesor sztuk teatralnych oraz pedagog.

To na Akademii Teatralnej spotkał swoją drugą żonę. Młodsza o 25 lat Beata Ścibakówna (57 l.) była studentką Jana Englerta. Aktor dla młodziutkiej studentki oficjalnie rozstał się z Barbarą Sołtysik, z którą doczekał się trójki dzieci. Jednak ich małżeństwo od lat istniało jedynie ma papierze. Mało kto dawał jakiekolwiek szanse jego związkowi ze Ścibakówną. Para udowodniła jednak, że miłość nie zna wieku i 30 lat później nadal są w sobie zakochani.

W czerwcu 2000 roku na świat przyszła jedyna córka pary. Helena Englert (25 l.) poszła w ślady rodziców i dziś jest jedną z najbardziej zapracowanych aktorek młodego pokolenia.

Zobacz również: Zdrady męża i walka z podstępną chorobą. Polska gwiazda sporo wycierpiała. Dziś niewiele już pamięta

Helena Englert już nie jest singielką. Kim jest jej tajemniczy partner?

Helena Englert zadebiutowała na ekranie w wieku zaledwie dwóch lat. Dziś na swoim koncie ma role w wielu popularnych produkcjach. W 2019 roku wyjechała do USA, aby rozpocząć studia na prestiżowej nowojorskiej Tisch School of the Arts. Po roku wróciła do Polski i rozpoczęła naukę na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

25-latka coraz częściej pojawia się na branżowych imprezach. Aktywne działa również w mediach społecznościowych. Rzadko jednak wypowiada się na tematy prywatne. Do tej pory bardzo niewiele było wiadomo na temat jej życia miłosnego. Trzy lata temu w programie Kuby Wojewódzkiego wyznała, że nigdy nie miała chłopaka.

Niedawno Helena została przyłapana w ramionach tajemniczego mężczyzny. Para nie szczędziła sobie czułości. Według medialnych doniesień nowym partnerem aktorki jest o 13 lat starszym Piotrem, fotograf i współzałożyciel niezależnego serwisu muzycznego. To on jest autorem kilku sesji Englert, w tym serii zdjęć z Open'er Festival. "Śmieszny Pan z cgmu robił te foty" - tak podpisała fotki Helena.

Fotograf ma spore doświadczenie w branży. Specjalizuje się w fotografii koncertowej, a w jego portfolio można znaleźć zdjęcia wielu polskich i zagranicznych gwiazd. Jak donosi portal Shownews, Piotr ma za sobą wieloletni związek, z którego doczekał się córki. Para już jakiś czas temu rozeszła się w swoje strony.

Piotrek od ponad dwudziestu lat robi zdjęcia największych gwiazd, głównie muzycznych. Długo był w związku z mamą swojej córki. Dziewczynka ma teraz 8 lat i jest jego oczkiem w głowie. Była partnerka Piotra zdążyła już wyjść za mąż, a on spotyka się z Heleną i ja im kibicuję - mówiła osoba z otoczenia pary.

Zobacz również: "American dream" córki Englerta kosztował setki tysięcy złotych. Gorzko podsumowała wyjazd do USA

Sonda Myślisz, że Helena Englert zrobi wielką karierę? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania