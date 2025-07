Englert na emeryturze? Nie uwierzycie, jak spędza wakacje!

Zamiast egzotycznych wakacji w tropikach – znajome miejsce pełne wspomnień. Jan Englert postawił na sentymentalny wyjazd nad Bałtyk. Towarzyszyła mu nie tylko ukochana żona Beata Ścibakówna, ale i córka Helena. To pierwsze lato aktora od 22 lat bez obowiązków dyrektorskich. Jak sam przyznaje – nie wie, co to odpoczynek.