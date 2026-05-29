Korwin-Piotrowska uderza w Mentzena. Jego atak na artystów nazwała "wys*ywem"

Sławomir Mentzen kontra artyści

Projekt ustawy przewidującej wsparcie dla zawodowych artystów, mających trudności z opłacaniem składek ZUS, wywołał spore poruszenie, szczególnie u osoby Sławomira Mentzena. Polityk Konfederacji jasno i dobitnie określił swoje stanowisko - nie zgadza się, by ludzie zarabiający najniższą krajową płacili za emerytury "nierobów". Na tym jednak nie poprzestał i zamieścił wpis, w którym zaapelował bezpośrednio do artystów (skupiając się głównie na aktorach), umniejszając ich profesji.

Jeśli jesteś aktorem, to znaczy, że umiesz ładnie czytać napisany przez kogoś tekst, potrafisz udawać kogoś kim nie jesteś i pajacować na scenie tak, żeby publiczności się podobało. Nie jesteś w niczym lepszy od magazynierów, sprzedawców, kelnerów, i rolników. Wiedzę o prawdziwym świecie masz nawet zwykle mniejszą niż oni. Ładnie czytasz z kartki i tyle. Nawet jeśli grana przez Ciebie postać jest mądra, inteligentna i doświadczona, to Ty dalej potrafisz jedynie ją udawać. Nie masz z nią nic więcej wspólnego. Jeśli chcecie naszych pieniędzy, to twórzcie sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić. Malujcie ładne obrazy, nagrywajcie dobre piosenki, twórzcie dobre filmy i spektakle. Róbcie dobrze to, na czym się znacie - napisał na Twitterze.

PRZECZYTAJ TEŻ: Tak Englert ocenił pomysł rządu Tuska. "Ja bym się wstydził"

Karolina Korwin-Piotrowska ostro o wpisie Mentzena. Pojawiły się głosy sprzeciwu

Karolina Korwin-Piotrowska, polska dziennikarka kulturalna, od lat związana ze światem filmu, nie omieszkała skomentować wpisu Sławomira Mentzena. Postanowiła przypomnieć mu, że milczenie jest złotem, a jego słowa określiła mianem "wys*ywu".

Milcz. Lepiej milcz. Ja bez artystów żyć nie umiem, a bez Mentzena owszem. Tu całość tego wysrywu Mentzena, który jak wiemy, na wszystkim się zna i wypowiada się, nie mając pojęcia o czymkolwiek. Milcz - napisała na Instagramie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Maciej Maleńczuk OSTRO do Mentzena ws. emerytur gwiazd. Dostało się też Dodzie i Michałowi Wiśniewskiemu!

Pod wpisem Karoliny Korwin-Piotrowskiej posypały się komentarze. O ile dominuje pogląd, że brak szacunku bijący z wpisu polityka, jest oburzający, o tyle szerokie grono internautów uważa, że co do samych składek to w gruncie rzeczy ma rację.

I zgadzam się z nim po części. Bo niby dlaczego ja mam dokładać się do emerytur osób które mają pieniądze żeby odłożyć na godną starość?

Pani Karolino wszystkim nam są potrzebni artyści co nie znaczy ze mamy dokładać sie do ich emerytur. Ja zapie...przez całe życie i do mojej emerytury artyści się nie dokładają. Oczywiście możemy się czepiać burackiej formy wypowiedzi Mentzena ale z g*wna bata nie ukręcisz!

Ale z jakiego powodu Ja i inni podatnicy mamy finansować emerytury z własnych pieniędzy innym ludziom, którzy zarabiają duże pieniądze? Nie rozumiem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Zbigniew Buczkowski wprost o swojej emeryturze. Uderzył w innych artystów