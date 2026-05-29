Drugi sezon serialu "Off Campus". Zmiana fabuły, nowa obsada i data premiery

Fabuła drugiego sezonu "Off Campus". Twórcy rezygnują z książkowej chronologii

Przypuszczenia sympatyków serialu okazały się trafne, ponieważ twórcy oficjalnie ogłosili powstanie kontynuacji. Producenci zdecydowali się na zmianę kolejności adaptacji względem literackiego pierwowzoru, dlatego to romans Allie i Deana zajmie centralne miejsce w fabule. W te role wcielą się odpowiednio Mika Abdalla oraz Stephen Kalyn. Wątek Logana, granego przez Antonio Cipriano, oraz Grace najprawdopodobniej zostanie przesunięty na trzecią serię. Chociaż ta informacja nie doczekała się jeszcze oficjalnego oświadczenia, angaż Indii Fowler do roli Grace sugeruje, że ich historia zostanie wyraźnie zarysowana już w nadchodzących odcinkach.

Podstawą scenariusza nowej odsłony będzie trzecia część cyklu napisanego przez Elle Kennedy, która nosi polski tytuł "The Score. Podbój". Zgodnie z zapowiedziami, historia skupi się na nieoczekiwanym zbliżeniu dwójki zupełnie różnych bohaterów, co można dokładnie wyczytać z oficjalnego opisu książki dostarczonego przez polskiego wydawcę.

Allie Hayes przechodzi kryzys. Zakończenie studiów zbliża się wielkimi krokami, a ona wciąż stoi przed dylematem, którą ścieżkę kariery wybrać. Na domiar złego leczy złamane serce po rozstaniu z wieloletnim chłopakiem. Dziki seks bez zobowiązań, by zapomnieć, nie jest lekarstwem na jej problemy, ale nie sposób oprzeć się Deanowi Di Laurentisowi, przystojniakowi z drużyny hokejowej. Tylko ten jeden raz, bo mimo że przyszłość rysuje się niewyraźnie, to jasne jak słońce, że nie ma w niej miejsca dla króla jednorazowych numerków. Lans i pewność siebie nie wystarczy, by ją do siebie przekonać… Dean zawsze dostaje to, czego chce. Dziewczyny, oceny, dziewczyny, uznanie, dziewczyny… To kobieciarz, zgadza się, i póki co nie spotkał kobiety odpornej na jego wdzięki. Aż poznał Allie. Przebojowa blondynka zawojowała jego świat przez jedną noc – i teraz chce, żeby zostali przyjaciółmi? O nie. To on mówi, kiedy jest koniec. Dean nie ustąpi w pogoni za swoim celem, ale gdy na drodze pojawiają się nieoczekiwane przeszkody, zaczyna się zastanawiać, czy nie nadszedł czas, by przestać zaliczać…i oddać strzał prosto w serce [za: wydawnictwo Zysk i S-ka].

Obsada drugiego sezonu "Off Campus". Kto powróci na ekrany?

Główny nacisk fabularny zostanie w całości położony na postaci odgrywane przez Mikę Abdallę oraz Stephena Kalyna. Dotychczasowi odtwórcy pierwszoplanowych ról z debiutanckiego sezonu, czyli Ella Bright jako Hannah oraz Belmont Cameli jako Garrett, pojawią się na ekranie, jednak ich wątki zejdą na zdecydowanie dalszy plan. Z produkcją ostatecznie pożegnał się natomiast Josh Heuston, który wcielał się w Justina. Pełna lista aktorów w drugiej odsłonie prezentuje się w ten sposób:

Antonio Cipriano jako John Logan,

India Fowler jako Grace Ivers,

Julia Sarah Stone jako Jules Logan,

Jalen Thomas Brooks jako John Tucker,

Khobe Clarke jako Beau Maxwell,

Charlie Evans jako Hunter Davenport.

Kiedy premiera nowych odcinków "Off Campus" na Prime Video?

Platforma streamingowa nie podała jeszcze żadnego oficjalnego terminu udostępnienia kontynuacji. Z informacji przekazywanych przez zagraniczną prasę wynika, że prace na planie zdjęciowym rozpoczną się w czerwcu i potrwają do połowy września. Biorąc pod uwagę cały proces, można ostrożnie przypuszczać, że kolejne epizody zasilą bibliotekę serwisu Prime Video dopiero w pierwszej połowie 2027 roku. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że są to wyłącznie redakcyjne domysły, a nie komunikaty zatwierdzone przez dystrybutora.

