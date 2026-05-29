Jan Pirowski żegna się z Radiem Eska. Prowadził kultową audycję

Jan Pirowski był częścią zespołu rozgłośni od ponad dekady, zaczynając swoją przygodę w lokalnym krakowskim oddziale, by w 2014 roku dołączyć do anteny ogólnopolskiej. Wspólnie z Pawłem Karpińskim tworzyli uwielbiany przez słuchaczy duet w audycji "Wrzuć na luz", jednak w niedalekiej przyszłości program doczeka się zmiany gospodarzy.

Jan Pirowski odchodzi z Radia Eska

Pod koniec maja, dokładnie w czwartek 28, słuchacze mieli okazję po raz ostatni usłyszeć Jana Pirowskiego i Pawła Karpińskiego w roli prowadzących. Dziennikarze wykorzystali ten moment, aby wyrazić wdzięczność swoim wiernym odbiorcom za lata spędzone przy radioodbiornikach.

Ukochani Słuchacze. Po 11 latach nieprzerwanej współpracy duetu Pirowski&Pawełek na antenie Radia Eska, właśnie poprowadziliśmy z Wami nasz ostatni program. To była przygoda życia i najdłuższa podróż jaką odbyliśmy! [...] Dzięki Wam ta pora dnia stała się naszą ulubioną. Dziękujemy za każde podkręcenie głośności podczas naszych radiowych spotkań. [...] Jesteśmy też dumni, że stworzyliśmy najdłużej działający duet radiowy w komercyjnych rozgłośniach radiowych. I wdzięczni za szczęśliwy zbieg okoliczności z 2015 roku, który połączył nas prawdziwą przyjaźnią, jedną z tych, które zdarzają się raz w życiu - mamy nadzieję na całe życie - napisali na Instagramie.

Z kolei przedstawiciel Grupy ZPR Media, Krzysztof Głowiński-Lubiak, przekazał, że liczy na możliwość współpracy przy innych przedsięwzięciach. Nowymi głosami audycji "Wrzuć na luz" zostaną Michał Hanczak oraz Kasia Węsierska, których publiczność zna już z prowadzenia wydań piątkowych. Paweł Karpiński nie rozstaje się z firmą i nadal będzie pełnił funkcję dyrektora muzycznego stacji Eska i Eska 2.

Słuchacze Eski żegnają Jana Pirowskiego

Decyzja o odejściu znanego dziennikarza spotkała się z ogromnym odzewem. Fani programu mocno przeżyli to rozstanie, a w internecie zaroiło się od komentarzy pełnych wzruszenia i podziękowań za lata dostarczania pozytywnej energii.

Ja nie płaczę, to Ty płaczesz… 🥺🧡 Dziękujemy Panowie, trzymam kciuki za kolejne wielkie rzeczy

Chłopaki ale się zryczałam 😥 nie wierzę, że już nie usłyszę Was razem w słuchawkach 😢 nie będzie już nikogo takiego, nie będzie takiego duetu 😭 dziękuję za każdą audycje