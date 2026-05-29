Wygrała "Taniec z Gwiazdami" i zrzuciła ciuszki. "Czy to aby legalnie?"

Hania Żudziewicz znów przyciągnęła uwagę fanów. Zwyciężczyni 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" opublikowała w sieci zdjęcia w bikini i momentalnie wywołała lawinę komentarzy. Fani zwracają uwagę nie tylko na odważne kadry, ale też na jej wyjątkowo szczupłą, śliczną sylwetkę Hani Żudziewicz.

To powinno być karalne!

- napisała jedna z fanek tanerki.

"Mamuśkom nie wypada wstawiać zdjęć w kostiumie"

Hania Żudziewicz, nazywana królową "Tańca z Gwiazdami", jest mamą niespełna 4-letniej Róży. Na najnowszych fotkach zapozowała w skąpym kostiumie kąpielowym. Na ramiona zarzuciła kremową długą koszulę, włosy zebrała w kucyk, a na nosek założyła ciemne okulary. Hania Żudziewicz zaprezentowała wysportowaną, "jak struna", szczupluteńką figurę i piękną opaleniznę. W komentarzach nie zabrakło komplementów dotyczących jej formy i wyglądu. Wielu fanów przyznało, że trudno oderwać wzrok od najnowszych zdjęć gwiazdy.

Sama Hanna Żudziewicz postanowiła podejść do całej sprawy z dużym dystansem i humorem. W opisie zdjęć na Instagramie:

Niektórzy mówią, że mamuśkom nie wypada wstawiać zdjęć w kostiumie, dlatego wrzucam i pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Nowy post Hani Żudziewicz szybko zelektryzował internautów. Fani tancerki tłumnie ruszyli z komentarzami, podkreślając, że królowa "Tańca z Gwiazdami" wygląda zjawiskowo i inspiruje inne kobiety swoją pewnością siebie.

"Z takim brzuchem to zdecydowanie wypada"

Nie wiem czy w kostiumie wypada, ale z takim brzuchem to zdecydowanie wypada Taka figura jest motywacją! Każdy ma swój ideał figury, dla mnie taki jak Hani jest idealny Nie wypada to tak wyglądać. Czy to aby legalnie? Wypada, wypada, a Pani to już na pewno. Przepięknie i wspaniała rodzinka

Wygrałą 3. razy. Co dalej?

Hanna Żudziewicz od lat należy do grona najpopularniejszych tancerek w Polsce. Popularność przyniósł jej przede wszystkim program "Taniec z Gwiazdami", który trzykrotnie wygrała. Zadebiutowała w tanecznym show Polsatu w 2014 roku jako trenerka tańca. Jej partnerami w konkursie byli: Mateusz Banasiuk, Marcin Najman, Izuagbe Ugonoh, Robert Wabich, Robert Koszucki, Adam Małczyk, Sylwester Wilk, Piotr Mróz, Filip Chajzer, Filip Bobek i Gamou Fall. W parze z Wabichem, Mrozem i Fallem zwyciężyła w finale 6., 12. i 18. sezonu programu.

Hania Żudziewicz wystąpiła też gościnnie w serialu "Pierwsza miłość".

W 2024 poślubiła Hania Żudziewicz pośłubiła tancerza Jacka Jeschke, z którym ma córkę Różę. urodzoną 6 października 2022 roku. Po zakończeniu 18. edycji hitu tanecznego Polsat małżonkowie ogłosili, że nie zobaczymy ich w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" 2026 r.

