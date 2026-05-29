Zakochany Gojdź podał datę rozwodu! "Teraz piorę pewne brudy i bardzo się z tym źle czuję

Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych twarzy, m.in. Joanna Senyszyn, Katarzyna Figura i Marcela Leszczak. Sam gospodarz imprezy chętnie rozmawiał z mediami, choć nie ukrywał, że w życiu prywatnym przechodzi wyjątkowo trudny czas.

"Wpadajcie, może będzie szopka medialna"

Choć wcześniej niewiele osób wiedziało o szczegółach jego związku, dziś wiadomo już, że Krzysztof Gojdź i Marcin Roznowski pobrali się w 2019 roku na plaży w Miami. Teraz ich relacja zakończyła się głośnym konfliktem, a obaj publicznie oskarżają się o poważne rzeczy.

Gojdź twierdzi, że przez lata wspierał partnera finansowo i pomagał mu w życiu zawodowym oraz prywatnym. Dziś mówi wprost o stalkingu i zdradza, że sprawa rozwodowa ma zakończyć się jeszcze tego lata.

"Nigdy w życiu nie popełnię już takiej pomyłki"

Rozwód nastąpi 30 lipca. Wpadajcie, może będzie szopka medialna. Wszystkie dowody na stalking są już dostarczone do sądu, więc podczas jednego posiedzenia będzie już rozwiązany ten akt małżeński. Nigdy w życiu nie popełnię już takiej pomyłki, że zaufam i pomogę komukolwiek. Ja temu człowiekowi bardzo pomogłem w życiu - jeżeli chodzi o edukację, o finanse, o pobyt w Stanach Zjednoczonych. Ale no każdy wybiera swoje życie. On wybrał życie jako męska p*******ka.

Marcin Roznowski stanowczo zaprzecza wszystkim oskarżeniom kierowanym pod jego adresem.

"Jestem mega zakochany"

W trakcie rozmowy Krzysztof Gojdź został zapytany również o to, czy po tak trudnych doświadczeniach jest jeszcze gotowy na nowy związek. Odpowiedź mogła zaskoczyć wielu.

Jestem mega zakochany, dlatego właśnie siedzę w Warszawie. Ale nie będzie debiutu na ściance, bo bardzo sobie cenię życie prywatne. Chcę bronić zarówno siebie, jak i osobę, którą kocham. (...) Teraz piorę pewne brudy i bardzo się z tym źle czuję, ale muszę zareagować na pewne pomówienia i fałsze mojego stalkera.

Rutkowski i Gojdź przy piwku snują wspólne plany na przyszłość!