Zenek Martyniuk DOSŁOWNIE niknie w oczach. Nowe zdjęcia pokazują odmienionego gwiazdora

Kim jest Zenek Martyniuk?

Zenon Martyniuk urodził się 23 czerwca 1969 roku w Gredelach na Podlasiu i z wykształcenia jest technikiem ekonomistą. Karierę muzyczną rozpoczynał w lokalnych zespołach Akord i Centrum, by w grudniu 1989 roku wspólnie z Mariuszem Anikiejem założyć grupę Akcent.

W trakcie trwającej ponad trzy dekady działalności wydał z tym zespołem 16 albumów studyjnych, nagrywając piosenki nie tylko po polsku, ale również w języku białoruskim i romskim. Do jego najważniejszych utworów należą "Królowa nocy", "Życie to są chwile", "Przekorny los" oraz wydany w 2014 roku hit "Przez twe oczy zielone", który zdobył nagrodę publiczności na festiwalu w Ostródzie i przekroczył barierę 200 milionów wyświetleń na YouTube. W 2017 roku wydał książkę biograficzną "Życie to są chwile", napisaną wspólnie z Martyną Rokitą.

W lutym 2020 roku odbyła się premiera filmu fabularnego "Zenek" w reżyserii Jana Hryniaka, wyprodukowanego przez Telewizję Polską, który opowiada o początkach jego kariery.

Prywatnie mąż Danuty, ojciec Daniela oraz dziadek Laury i Floriana.

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Zenek Martyniuk niknie w oczach. Tak teraz wygląda

Już wcześniej internauci spekulowali o nowym wyglądzie Zenka Martyniuka. Muzyk w 2025 roku oznajmił, że planuje schudnąć, choć nie jest łatwo, bo świat oferuje tyle pyszności. W rozmowie z Plotkiem przyznał, iż chce schudnąć, ale ma z tym problemy m.in. przez trasy koncertowe. Nieraz po występach, gdy wraca w nocy, sięga po jakiejś cięższe, ale syte posiłki.

Jednak od jesieni 2025 widać, że Zenek Martyniuk się stanowczo zmienił. Mężczyzna z miesiąca na miesiąc wygląda coraz szczuplej, co widać na zdjęciach. Na ostatnich zdjęciach jednak widać, że wygląda prawie tak samo jak Edyta Folwarska, która w środowisku słynie z pięknej i szczupłej figury.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak obecnie wygląda Zenek Martyniuk. Co za przemiana!

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