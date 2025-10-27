Odchudzony Zenek Martyniuk już tak nie wygląda! Im jest starszy, tym jest młodszy?

U Zenka Martyniuka i jego najbliższych sporo się dzieje. Najpierw Daniel w sieci zrywał z małżonką i informował, że nie będzie go na chrzcinach syna, później zrobił burdę w samolocie, gdy leciał z hiszpańskiej Malagi do Warszawy, aby... dotrzeć na chrzciny syna. Zenek przekonywał, że jego jedynak będzie obecny na rodzinnej uroczystości, tymczasem zabrakło na niej właśnie jego.

Czy nieobecność dziadka miała związek z aferą samolotową? Tego nie wiadomo

Wszystko zaczęło się 21 października, kiedy Daniel Martyniuk wsiadł na pokład samolotu lecącego do Polski. Daniel wszczął na pokładzie awanturę o alkohol – domagał się piwa, obsługa odmówiła, więc zaczął krzyczeć, grozić, pojawiły się wyzwiska. Samolot musiał wykonać międzylądowanie w Nicei, a Daniel został wyprowadzony z pokładu. Możliwe, że młody Martyniuk dostanie wysoki rachunek za swoje ekscesy. Za to pewne jest, że internauci nie zostawili na nim suchej nitki!

Kiedy 26 października nadszedł dzień wielkiej uroczystości – chrzciny syna Daniela, Floriana Martyniuka (który, jak się okazuje, ma nie jedno, a dwa imiona!), zabrakło na nich Zenka. Danuta Martyniuk była obecna i nawet przywiozła Daniela na uroczystość. Na zdjęciach z wydarzenia widać też, że tuliła do siebie małego wnuczka. Oczywiście była i mama malucha, z którą Daniel podobno się rozstał.

Dlaczego Zenek się nie pojawił? Piosenkarz jest szalenie zapracowany, ale oficjalnie nie podał w sieci przyczyny nieobecności. Kilka dni wcześniej pochwalił się zdjęciami, zachęcał do zakupu koszulek, poza tym na jego instagramowym profilu wciąż udostępniane są nagrania z koncertów i propozycje kolejnych występów.

Odmieniony Zenek Martyniuk

Na nowych fotkach Zenek jest wyraźnie odmieniony. Gwiazdor disco polo zgubił kilka kilogramów, a jego twarz prezentuje się młodziej. Jak widać, czas służy nie tylko jego ukochanej Danusi, ale i jemu. Danuta ostatnio przeszła gruntowną metamorfozę - schudła, poddała się zabiegom, rozjaśniła włosy... Zenek, póki co, wziął się za dietę i zaczął więcej się ruszać, a efekty już widać.

Zrezygnowałem ze słodyczy, białego pieczywa i masła, którego wcześniej używałem zbyt dużo - wyznał Zenek w rozmowie z "Faktem".

Poza tym odstawił alkohol, w tym piwo, i nie je już dań bogatych w tłuszcz.

