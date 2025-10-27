Odchudzony Zenek Martyniuk już tak nie wygląda! Im jest starszy, tym jest młodszy?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-27 18:36

O Zenku Martyniuku i jego rodzinie ostatnio znów jest głośno. Wszystko z powodu samolotowej awantury Daniela Martyniuka, która doprowadziła do nieplanowanego międzylądowania oraz chrzcin Floriana, wnuka Zenka, na których zabrakło dziadka! Piosenkarz nie skomentował swojej nieobecności, za to niedługo przed imprezą pochwalił się w sieci nowymi zdjęciami. Pozował do nich nieco odmieniony. Zobaczcie!

Super Express Google News

U Zenka Martyniuka i jego najbliższych sporo się dzieje. Najpierw Daniel w sieci zrywał z małżonką i informował, że nie będzie go na chrzcinach syna, później zrobił burdę w samolocie, gdy leciał z hiszpańskiej Malagi do Warszawy, aby... dotrzeć na chrzciny syna. Zenek przekonywał, że jego jedynak będzie obecny na rodzinnej uroczystości, tymczasem zabrakło na niej właśnie jego.

Zobacz także: Mamy zdjęcia! Tak Daniel Martyniuk zachowywał się w samolocie. Interweniowała policja, samolot śródlądował

Czy nieobecność dziadka miała związek z aferą samolotową? Tego nie wiadomo

Wszystko zaczęło się 21 października, kiedy Daniel Martyniuk wsiadł na pokład samolotu lecącego do Polski. Daniel wszczął na pokładzie awanturę o alkohol – domagał się piwa, obsługa odmówiła, więc zaczął krzyczeć, grozić, pojawiły się wyzwiska. Samolot musiał wykonać międzylądowanie w Nicei, a Daniel został wyprowadzony z pokładu. Możliwe, że młody Martyniuk dostanie wysoki rachunek za swoje ekscesy. Za to pewne jest, że internauci nie zostawili na nim suchej nitki!

Kiedy 26 października nadszedł dzień wielkiej uroczystości – chrzciny syna Daniela, Floriana Martyniuka (który, jak się okazuje, ma nie jedno, a dwa imiona!), zabrakło na nich Zenka. Danuta Martyniuk była obecna i nawet przywiozła Daniela na uroczystość. Na zdjęciach z wydarzenia widać też, że tuliła do siebie małego wnuczka. Oczywiście była i mama malucha, z którą Daniel podobno się rozstał.

Zobacz także: Już po chrzcinach małego Martyniuka. Zabrakło na nich bardzo ważnej osoby - Zenka!

Dlaczego Zenek się nie pojawił? Piosenkarz jest szalenie zapracowany, ale oficjalnie nie podał w sieci przyczyny nieobecności. Kilka dni wcześniej pochwalił się zdjęciami, zachęcał do zakupu koszulek, poza tym na jego instagramowym profilu wciąż udostępniane są nagrania z koncertów i propozycje kolejnych występów.

Zobacz także: Daniel Martyniuk WRESZCIE DOTARŁ na chrzciny syna! Zenek i Danusia odetchnęli z ulgą

Odmieniony Zenek Martyniuk

Na nowych fotkach Zenek jest wyraźnie odmieniony. Gwiazdor disco polo zgubił kilka kilogramów, a jego twarz prezentuje się młodziej. Jak widać, czas służy nie tylko jego ukochanej Danusi, ale i jemu. Danuta ostatnio przeszła gruntowną metamorfozę - schudła, poddała się zabiegom, rozjaśniła włosy... Zenek, póki co, wziął się za dietę i zaczął więcej się ruszać, a efekty już widać.

Zrezygnowałem ze słodyczy, białego pieczywa i masła, którego wcześniej używałem zbyt dużo - wyznał Zenek w rozmowie z "Faktem".

Poza tym odstawił alkohol, w tym piwo, i nie je już dań bogatych w tłuszcz.

Zobacz także: Mamy oświadczenie linii Wizz Air w sprawie Martyniuka! Ile zapłaci za pijackie wybryki?

Zobacz więcej zdjęć. Danuta Martyniuk z ukochanym wnukiem Florianem. Ależ szykowna z niej babcia!

Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie
Daniel Martyniuk z mamą
41 zdjęć
Rozpoznaj piosenkę Zenka Martyniuka po kadrze z teledysku
Pytanie 1 z 10
Z jakiego teledysku Zenka pochodzi ten kadr?
Zenek piosenka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DANUTA MARTYNIUK
METAMORFOZA
ZENON MARTYNIUK
CHRZCINY
DANIEL MARTYNIUK
CHRZEST
METAMORFOZA GWIAZDY