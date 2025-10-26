Już po chrzcinach małego Martyniuka. Zabrakło na nich bardzo ważnej osoby - Zenka!

Za całą rodziną Martyniuków ważne wydarzenie. 26 października Daniel i jego druga żona (z którą ogłosił rozstanie!) Faustyna ochrzcili swojego synka. Maluch był przez całą uroczystość dosłownie noszony na rękach - i przez tatę, którego ostatnio spotkało wiele przygód, i przez babcię, która zadbała o to, by Daniel pojawił się w kościele. Zabrakło tylko kochającego dziadka - Zenka Martyniuka! Jak to możliwe?

Daniel Martyniuk zapowiadał, że nie będzie go na chrzcinach syna, który przyszedł na świat w połowie czerwca. Uroczystość chrzcin 4-miesięcznego malucha zaplanowano na 26 października. We wrześniu syn Zenka pisał w sieci:

Chrzciny Floriana są w październiku 26. Niestety mnie na nich zabraknie.

Dodał, że rozstał się z żoną, podobno bez kłótni i problemów, a kulturalnie i spokojnie, a więc zupełnie odwrotnie niż było w przypadku jego pierwszego małżeństwa. Jednak kolejne wpisy młodego Martyniuka nie wskazywały na to, że sytuacja jest pod kontrolą.

Szok, żeby nie móc przyjechać na chrzciny syna. Kiedyś mu to wytłumaczę. Zrozumie! - informował Daniel.

Tymczasem Zenek Martyniuk przekonywał, że jego syn będzie na chrzcinach. I faktycznie tak się stało. 21 października Daniel wsiadł w samolot z Malagi do Warszawy i rozpoczął swoją podróż do Polski.

Komplikacje w drodze na chrzciny

Dobrze, że Daniel wyleciał kilka dni przed rodzinną uroczystością, bo w samolocie narobił sobie kłopotów. Awanturował się o piwo, wyzywał obsługę, ubliżał pasażerom... Efekt był taki, że wyproszono go z samolotu, ale aby to uskutecznić pilot musiał wykonać manewr śródlądowania. Dopiero w Nicei odpowiednie służby zabrały Martyniuka z pokładu, a reszta pasażerów, sporo spóźniona, dotarła do stolicy.

Wkrótce Daniela "przyłapano" w barze na lotnisku w Nicei, a niedługo później był już w domu. 26 października mama Daniela zadbała o to, by syn elegancko ubrany pokazał się w kościele - sama go do niego przywiozła! Chrzciny się udały - tata małego Floriana był obecny, babcia nosiła malca i tuliła do piersi, a ksiądz wróżył, że chłopiec zostanie "muzykantem". Ale w tym wszystkim zabrakło Zenka!

Co z Zenkiem?

Zenek nie wziął udział w chrzcinach wnuka, na pewno nie w części kościelnej. Na jego instagramowym profilu nie znaleźliśmy wyjaśnienia tej zaskakującej sytuacji. Artysta jest aktywny w sieci, gdzie dodaje zdjęcia i nagrania z koncertów, ale na niedzielę raczej nie zaplanował występu. Jak myślicie, co się stało?

