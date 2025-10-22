Agresywny Daniel Martyniuk groził obsłudze lotu. Na filmie wszystko widać!

Daniel Martyniuk, syn znanego artysty disco polo Zenona Martyniuka, znalazł się ostatnio w centrum głośnego skandalu. Podczas lotu z Malagi 21 października na pokładzie samolotu doszło do niebezpiecznej sytuacji, a załoga zdecydowała się na awaryjne lądowanie poza miejscem docelowym, jakim była Warszawa. Mamy nagranie pokazujące, co działo się, zanim po Daniela Martyniuka przybyły służby!

Konflikt między Danielem Martyniukiem a obsługą lotu z Malagi do Warszawy rozpoczął się, gdy odmówiono mu sprzedaży alkoholu, a konkretnie piwa. Tę decyzję podjęto nie bez powodu - syn Zenka Martyniuka miał znajdować się w stanie wskazującym na wcześniejsze spożycie alkoholu. Kiedy samolot był już w górze i zgasła lampka sygnalizująca zapięcie pasów, ruszyła obsługa z przekąskami oraz napojami. To w tym momencie Daniel miał się wstać i domagać się, by mu sprzedano piwo.

Kiedy obsługa odmówiła, zaczęła się awantura, którą podróżujący uwiecznili na zdjęciach i filmikach. Nasze wideo znajdziecie niżej!

Daniel Martyniuk znów narozrabiał. Interweniowały służby

Odmowa nie spotkała się z akceptacją Daniela, a Martyniuk miał robić się coraz bardziej agresywny. Chodził po kabinie, machał dłońmi, a nawet groził obsłudze. Ta nie popuściła i wezwała pomoc. Potrzebne było międzylądowanie. Zanim samolot wylądował w Nicei, Martyniuk zdążył rzucić groźby i wulgarne słowa w stronę stewarda, stewardessy i innych pasażerów. Ci reagowali pełnym niedowierzania śmiechem.

Martyniuk się nie uspokajał. Kapitan nie miał wyjścia i zdecydował się na nieplanowe lądowanie we Francji. Gdy samolot był już na płycie lotniska, policja weszła na pokład i wyprowadziła Daniela Martyniuka na zewnątrz. Później lot kontynuowano, ale był opóźniony.

Jest oświadczenie linii lotniczych

22 października, gdy afera z Martyniukiem na dobre ujrzała światło dzienne, Wizz Air, linie, którymi leciał Daniel, wydały oświadczenie. Potwierdzono w nim, że zajście faktycznie miało miejsce i wspomniano o konsekwencjach. Martyniuk prawdopodobnie będzie musiał zapłacić za śródlądowanie!

Bezpieczeństwo i dobro naszych pasażerów oraz członków załogi stanowią dla Wizz Air najwyższy priorytet. Linia stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów agresji – zarówno werbalnej, jak i fizycznej – na pokładzie samolotu. Dotyczy to również spożywania alkoholu wniesionego przez pasażerów oraz wszelkich zachowań mogących zagrażać bezpieczeństwu lub komfortowi innych osób. W przypadkach, gdy zachowanie pasażera stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub narusza nasz kodeks postępowania, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewozu w przyszłości i możemy nałożyć zakaz lotów. Ściśle współpracujemy również z lokalnymi organami ścigania oraz władzami lotniczymi, aby zapewnić właściwą reakcję na wszelkie tego typu incydenty. Ponadto wszelkie koszty wynikające z niewłaściwego zachowania pasażera — w tym koszty przekierowania lotu, opóźnień czy interwencji służb ratunkowych - zostaną przeniesione na osobę odpowiedzialną. W niektórych przypadkach mogą one sięgać dziesiątek tysięcy euro - czytamy w oświadczeniu.

Daniel Martyniuk nie odniósł się do całej sytuacji. Do tej pory był bardzo aktywny w sieci, teraz milczy.

