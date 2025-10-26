Zaskakujące słowa księdza na chrzcie syna Daniela Martyniuka. Duchowny nie ma wątpliwości

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Daniel Martyniuk nie pojawi się na chrzcie syna. Sam publicznie zapowiadał, że nie będzie mógł uczestniczyć w uroczystości. Los jednak sprawił inaczej – mimo licznych perypetii, w tym głośnego incydentu w samolocie, udało mu się dotrzeć na czas.

Syn Zenka Martyniuka, po tym jak został wyprowadzony z pokładu samolotu przez policję w Nicei, ostatecznie wrócił do Polski i w niedzielę, 26 października, pojawił się w kościele w Wasilkowie. Elegancko ubrany Daniel Martyniuk trzymał w ramionach swojego synka Floriana podczas ceremonii.

Wzruszająca ceremonia i zaskakujący komentarz księdza

Podczas mszy nie obyło się bez zabawnego incydentu. Mały Florian przez sporą część nabożeństwa płakał i wydawał z siebie donośne dźwięki, co skomentował ksiądz prowadzący ceremonię:

Dziecko chyba zostanie muzykantem, bo całą mszę śpiewało!

– powiedział z uśmiechem duchowny, nawiązując do muzykalnej rodziny Martyniuków.

Słowa kapłana wywołały uśmiechy na twarzach obecnych w kościele wiernych.

Daniel Martyniuk doczekał się dwójki dzieci

Mimo ostatnich problemów, Daniel Martyniuk podczas uroczystości zachowywał się spokojnie i był bardzo skupiony. Widać było, że obecność syna i rodziny wiele dla niego znaczy. W pierwszej ławce siedziała jego mama, Danuta Martyniuk, czuwająca nad tym, by wszystko przebiegło zgodnie z planem.

Mały Florian to drugie dziecko Daniela – z poprzedniego małżeństwa z Eweliną ma córkę Laurę. Chłopiec jest owocem związku celebryty z Faustyną. Para ma za sobą trudne chwile, a niedawno ogłosili nawet rozstanie.

Dla rodziny Martyniuków chrzest Floriana był oddechem po burzliwych wydarzeniach ostatnich dni. Pomimo plotek, napięć i zamieszania wokół Daniela, uroczystość w kościele przebiegła w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

Mały Florian, choć głośno dawał znać o swojej obecności, rozczulił wszystkich i dostarczył powodu do śmiechu nawet wśród duchownych. A jego "występ" z pewnością zostanie w pamięci wszystkich uczestników – może rzeczywiście pójdzie w ślady znanego dziadka i zostanie muzykantem?

