Mamy zdjęcia! Tak Daniel Martyniuk zachowywał się w samolocie. Interweniowała policja, samolot śródlądował

2025-10-22 10:19

Daniel Martyniuk znów narozrabiał, ale tym razem poza granicami Polski! Syn Zenka Martyniuka zachowywał się skandalicznie na pokładzie samolotu lecącego z Malagi do Warszawy, więc... został z niego usunięty. Przez Daniela samolot musiał wykonać śródlądowanie, a awanturujący się Martyniuk został zabrany z lotniska w Nicei przez policję. Zobaczcie zdjęcia z pokładu!

Daniel Martyniuk znów wplątał się w aferę! A właściwie sam ją wygenerował. O synu Zenka Martyniuka jest bardzo głośno po tym, jak awanturował się podczas lotu z Malagi do Warszawy. Mamy zdjęcia z pokładu samolotu, który musiał międzylądować w Nicei, gdzie interweniowała policja. Syn króla disco-polo został zmuszony do wyjścia, a pozostali pasażerowie kontynuowali podróż.

Na fotografiach widać Daniela, który dyskutuje ze stewardessą. Niestety, nie była to kulturalna dyskusja w przyjemnym tonie, a kłótnia z wyzwiskami i niecenzuralnymi słowami. Poszło o alkohol.

Daniel Martyniuk chciał kupić piwo, odmówiono mu, więc zrobił burdę

Daniel Martyniuk pokazał, co potrafi. Podczas lotu liniami Wizz Air z Hiszpanii, gdzie pracował na budowie, do Polski, gdzie za kilka dni mają odbyć się chrzciny jego syna, żądał od obsługi piwa. Kiedy go nie dostał, wszczął awanturę na cały samolot. Pasażerowie zaczęli nagrywać niepokojące zdarzenie, dlatego dokładnie wiadomo, co zaszło na pokładzie. Niestety, dostało się stewardessie i stewardowi.

Syn króla disco polo nie hamował języka, wyzywał obsługę i wzbudzał politowanie w pozostałych pasażerach, którzy śmiali się z jego zachowania. Usłyszeli, że Daniela Martyniuka "na to wszystko go stać". Mężczyzna dodał, że już czeka na swoich prawników.

Załoga ani myślała czekać na eskalację agresji ze strony Martyniuka i zdecydowała o międzylądowaniu w Nicei. Wówczas na pokład samolotu wkroczyła policja, która wyprowadziła Daniela. 

Martyniuk nie chce się ustatkować

Jeszcze niedawno wydawało się, że Daniel Martyniuk stanął na nogi. Niedługo przed narodzinami syna, który jest owocem drugiego małżeństwa Daniela, młody Martyniuk mówił w wywiadach, że w jego rodzinie panuje spokój, topory wojenne zostały zakopane, a on sam czeka na kolejną pociechę. Jakiś czas później syn Zenka pokazał, że sprawdza się jako ojciec maleństwa, ale... wkrótce na jego instagramowym profilu znów zaczęło się dziać.

Daniel groził żonie rozwodem, wyzywał ją. Aby się zrehabilitować i nieco uspokoić wyjechał do Hiszpanii do pracy. Działał na budowie, jednak nadal publikował dziwaczne wpisy, zdjął też obrączkę i śpiewał "Nie dokazuj" Marka Grechuty. Wtedy pojawiły się plotki o kryzysie w małżeństwie Martyniuka.

A to, jak się okazuje, był dopiero początek problemów!

