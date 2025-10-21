Daniel Martyniuk wygraża mediom. "Źle to opisujecie, żebyście nie żałowali"

Po serii filmików, na których Daniel Martyniuk obraża swoją rodzinę, przyszedł czas na media. To pewien cykl, który zdaje się już układać na coś na kształt schematu w życiu syna gwiazdora disco polo. Co tym razem nie spodobało się Danielowi Martyniukowi?

Daniel Martyniuk nie daruje nam tej nocy?

O nocnym wybuchu Daniela Martyniuka na rodzinę, show biznes i media napisali wszyscy, my także. Trudni było pominąć milczeniem wyliczenia grzechów "tych złych" i groźby, że on z tym wszystkim zrobi porządek.

Wolę wszystkich stracić, byleby zmienić coś dla innych, żeby artysta był artystą. (...) Nie doczekanie wasze. Takiego skur*** jak ja to ze świecą szukać. Mówię wam wszystkim teraz – im dalej to potrwa, tym będzie gorzej

- grzmiał młody Martyniuk na swoim Instastory.

Atak na media i gołe panny

Następnego dnia na profilu Daniela Martyniuka pojawiły się kolejne filmiki z niezwykle atrakcyjnymi i roznegliżowanymi paniami, a na początku sklejka z tytułów tekstów o jego nocnym wybuchu - zobaczysz to wszystko w naszej galerii zdjęć. Przy każdym z nich stał komentarz młodego Martyuniuka.

Źle to opisujecie, żebyście nie żałowali

- oberwało się portalowi Plejada.pl

Wszystko na niekorzyść

- przeczytał o swoim tekście Fakt.

Ostro, ale kto wie, ten wie

- z Super Expressem Daniel Martyniuk obszedł się w miarę łagodnie, choć tajemniczo.

Szok, jak bardzo...

- przeczytał wstęp o swoim tekście autor z Meloriado.pl

Co dalej z młodym Martyniukiem?

I co teraz będzie się działo? Daniel Martyniuk nie raz już atakował ojca, jedną i drugą żonę, zarzucał bliskim oszustwo i manipulację. Jego matka Danuta już raz nie wytrzymała i wygarnęła w mediach, że jej syn jest uzależniony od narkotyków i nie chce się leczyć. Po kilku miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń wszystko zdawało się zmierzać ku dobremu. Na świat przyszedł syn Daniela i Faustyny - Florian. Młody Martyniuk pokazywał się z dzieckiem na ręku oraz na stoku, gdzie oddawał się zdrowym, sportowym przyjemnością. Z Zenkiem spędził miły dzień w Warszawie i wyglądało już na to, że Daniel wychodzi na prostą. A później znów coś pękło, rozpada się drugie małżeństwo syna gwiazdora disco polo, a on atakuje wszystkich na oślep.

Mamy nadzieję, że znajdzie się osoba, która poda pomocną dłoń młodemu, zdolnemu Martyniukowi. Sytuacja, w której się znalazł na pewno ma swoje dobre rozwiązanie!

Sonda Co myślisz o zachowaniu Daniela Martyniuka względem jego żony Faustyny? Kompletna niedojrzałość! To skandal po narodzinach dziecka Współczuję mu. Jest zagubiony i działa pod presją. Ofiara to Faustyna. Jest publicznie poniżana To ich prywatny dramat. Za dużo tu sensacji Robi to dla uwagi. Czysty clickbait