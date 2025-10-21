Daniel Martyniuk wygraża mediom. "Źle to opisujecie, żebyście nie żałowali"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-21 20:27

Daniel Martyniuk nie pozwala o sobie zapomnieć. W mediach społecznościowych ogłosił "rozwód" z drugą żoną Faustyną, ale jeszcze mu mało. Co jakiś czas nagrywa filmiki z atakami na rodzinę, część z nich wygląda na nagrane "pod wpływem". A potem nie podoba mu się, że media o tym piszą, a na pewno nie to, jak piszą. I mamy efekt: groźny Daniel Martyniuk pogroził paluszkiem absolutnie wszystkim.

Po serii filmików, na których Daniel Martyniuk obraża swoją rodzinę, przyszedł czas na media. To pewien cykl, który zdaje się już układać na coś na kształt schematu w życiu syna gwiazdora disco polo. Co tym razem nie spodobało się Danielowi Martyniukowi?  

Daniel Martyniuk nie daruje nam tej nocy?

nocnym wybuchu Daniela Martyniuka na rodzinę, show biznes i media napisali wszyscy, my także. Trudni było pominąć milczeniem wyliczenia grzechów "tych złych" i groźby, że on z tym wszystkim zrobi porządek. 

Wolę wszystkich stracić, byleby zmienić coś dla innych, żeby artysta był artystą. (...) Nie doczekanie wasze. Takiego skur*** jak ja to ze świecą szukać. Mówię wam wszystkim teraz – im dalej to potrwa, tym będzie gorzej

- grzmiał młody Martyniuk na swoim Instastory. 

Atak na media i gołe panny

Następnego dnia na profilu Daniela Martyniuka pojawiły się kolejne filmiki z niezwykle atrakcyjnymi i roznegliżowanymi paniami, a na początku sklejka z tytułów tekstów o jego nocnym wybuchu - zobaczysz to wszystko w naszej galerii zdjęć. Przy każdym z nich stał komentarz młodego Martyuniuka.  

Źle to opisujecie, żebyście nie żałowali

- oberwało się portalowi Plejada.pl 

Wszystko na niekorzyść

- przeczytał o swoim tekście Fakt. 

Ostro, ale kto wie, ten wie

- z Super Expressem Daniel Martyniuk obszedł się w miarę łagodnie, choć tajemniczo. 

Szok, jak bardzo...

- przeczytał wstęp o swoim tekście autor z Meloriado.pl

Co dalej z młodym Martyniukiem?

I co teraz będzie się działo? Daniel Martyniuk nie raz już atakował ojca, jedną i drugą żonę, zarzucał bliskim oszustwo i manipulację. Jego matka Danuta już raz nie wytrzymała i wygarnęła w mediach, że jej syn jest uzależniony od narkotyków i nie chce się leczyć. Po kilku miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń wszystko zdawało się zmierzać ku dobremu. Na świat przyszedł syn Daniela i Faustyny - Florian. Młody Martyniuk pokazywał się z dzieckiem na ręku oraz na stoku, gdzie oddawał się zdrowym, sportowym przyjemnością. Z Zenkiem spędził miły dzień w Warszawie i wyglądało już na to, że Daniel wychodzi na prostą. A później znów coś pękło, rozpada się drugie małżeństwo syna gwiazdora disco polo, a on atakuje wszystkich na oślep. 

Mamy nadzieję, że znajdzie się osoba, która poda pomocną dłoń młodemu, zdolnemu Martyniukowi. Sytuacja, w której się znalazł na pewno ma swoje dobre rozwiązanie!

Zobacz też: Dagmara milczała po pogrzebie Dżejka, teraz publikuje mocny wpis. "Kto z nas nie ma jakiejś gnidy za plecami"

Super Express Google News
Daniel Martyniuk grozi mediom! Źle to opisujecie, żebyście nie żałowali
26 zdjęć
Sonda
Co myślisz o zachowaniu Daniela Martyniuka względem jego żony Faustyny?
Daniel Martyniuk wbił szpilki byłej żonie. Ewelina przerwała milczenie i grozi pozwem! SE
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DANUTA MARTYNIUK
ZENON MARTYNIUK
DANIEL MARTYNIUK