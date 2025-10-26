Syn Daniela Martyniuka ma 2 imiona! Nie zgadniecie, jakie. Wcześniej nikt o tym nie wspominał

Aga Kwiatkowska
2025-10-26 21:04

W niedzielę 26 października w sanktuarium w Wasilkowie odbyła się długo wyczekiwana uroczystość chrztu małego Floriana Martyniuka – synka Daniela i jego żony Faustyny. Wydarzenie miało charakter rodzinny, jednak niemal do końca nie było wiadomo, czy pojawi się na nim tata chłopca. Ostatecznie Daniel przybył przywieziony przez Danutę Martyniuk! W czasie uroczystości wyszło na jaw, że wnuczek Danusi i Zenka ma nie jedno, a dwa imiona. Jakie?

Kilka tygodni przed ceremonią Daniel Martyniuk informował, że nie będzie obecny na chrzcie Floriana. Opowiadał o tym na swoim instagramowym profilu. Mówił też o rozstaniu z drugą żoną, a w sieci pokazywał zgniecioną obrączkę ślubną. Jego ojciec Zenek Martyniuk zapewniał, że syn stawi się na tak ważnej uroczystości, bo wszystko jest już zorganizowane i zaplanowane. I rzeczywiście, Daniel dotarł na miejsce, choć z dramatyczną historią w tle.

Międzylądowanie, skandal, a potem kościół

Kilka dni wcześniej podczas lotu z Malagi do Warszawy Daniel agresywnie zachowywał się wobec obsługi samolotu, przez co załoga postanowiła wymusić lądowanie w Nicei. Interweniowała policja, a celebryta, po tym jak we Francji dostał upragnione piwo, o które zaciekle walczył na pokładzie, wrócił do Polski. W niedzielę był już w Wasilkowie z mamą, żoną i synem u boku. Na chrzcie, elegancko ubrany, trzymał synka w ramionach.

Na uroczystości nie zabrakło babci malucha Danuty Martyniuk. To ona zadbała o to, by syn pojawił się w kościele: sama przywiozła Daniela i wyglądała przy tym doskonale. Beżowy płaszcz i jasne kozaki okazały się strzałem w dziesiątkę.

W trakcie ceremonii, na którą nie dotarł Zenek Martyniuk, doszło do lekko humorystycznego akcentu. Malutki Florian przez część mszy nie szczędził głosu i płakał. Ksiądz z uśmiechem stwierdził, że Florian chyba będzie muzykantem. Nawiązał w ten sposób do muzycznej spuścizny Martyniuków.

Ale to nie wszystko!

Mały Florian ma 2 imiona

W czasie chrztu wyszło na jaw, że synek Daniela Martyniuka i wnuk Zenka ma nie jedno, a dwa imiona. 4-miesięczny maluch po narodzinach otrzymał imię po tacie! Chłopiec nazywa się więc Florian Daniel Martyniuk. Ładnie?

