Syn Daniela Martyniuka ma 2 imiona! Nie zgadniecie, jakie. Wcześniej nikt o tym nie wspominał

Kilka tygodni przed ceremonią Daniel Martyniuk informował, że nie będzie obecny na chrzcie Floriana. Opowiadał o tym na swoim instagramowym profilu. Mówił też o rozstaniu z drugą żoną, a w sieci pokazywał zgniecioną obrączkę ślubną. Jego ojciec Zenek Martyniuk zapewniał, że syn stawi się na tak ważnej uroczystości, bo wszystko jest już zorganizowane i zaplanowane. I rzeczywiście, Daniel dotarł na miejsce, choć z dramatyczną historią w tle.

Zobacz także: Daniel Martyniuk WRESZCIE DOTARŁ na chrzciny syna! Zenek i Danusia odetchnęli z ulgą

Międzylądowanie, skandal, a potem kościół

Kilka dni wcześniej podczas lotu z Malagi do Warszawy Daniel agresywnie zachowywał się wobec obsługi samolotu, przez co załoga postanowiła wymusić lądowanie w Nicei. Interweniowała policja, a celebryta, po tym jak we Francji dostał upragnione piwo, o które zaciekle walczył na pokładzie, wrócił do Polski. W niedzielę był już w Wasilkowie z mamą, żoną i synem u boku. Na chrzcie, elegancko ubrany, trzymał synka w ramionach.

Na uroczystości nie zabrakło babci malucha Danuty Martyniuk. To ona zadbała o to, by syn pojawił się w kościele: sama przywiozła Daniela i wyglądała przy tym doskonale. Beżowy płaszcz i jasne kozaki okazały się strzałem w dziesiątkę.

Zobacz także: Zaskakujące słowa księdza na chrzcie syna Daniela Martyniuka. Duchowny nie ma wątpliwości

W trakcie ceremonii, na którą nie dotarł Zenek Martyniuk, doszło do lekko humorystycznego akcentu. Malutki Florian przez część mszy nie szczędził głosu i płakał. Ksiądz z uśmiechem stwierdził, że Florian chyba będzie muzykantem. Nawiązał w ten sposób do muzycznej spuścizny Martyniuków.

Ale to nie wszystko!

Mały Florian ma 2 imiona

W czasie chrztu wyszło na jaw, że synek Daniela Martyniuka i wnuk Zenka ma nie jedno, a dwa imiona. 4-miesięczny maluch po narodzinach otrzymał imię po tacie! Chłopiec nazywa się więc Florian Daniel Martyniuk. Ładnie?

Zobacz także: Już po chrzcinach małego Martyniuka. Zabrakło na nich bardzo ważnej osoby - Zenka!

Zobacz więcej zdjęć. Danuta Martyniuk z ukochanym wnukiem Florianem. Ależ szykowna z niej babcia!

Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.