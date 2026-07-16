Obrończyni zrobiła z Łukasza Żaka ofiarę. Będzie apelacja po wyroku. „To bardzo surowa kara”

Sąd skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za wypadek na Trasie Łazienkowskiej

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał Łukasza Żaka (sąd zgodził się na publikację jego imienia i nazwiska) na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Żak będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 15 latach. Sąd orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd nakazał mu zapłacenie 10 tys. zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Skazany musi też wypłacić zadośćuczynienia dla poszkodowanych − po 300 tys. zł dla Eweliny, Julii i Jakuba P. oraz 150 tys. zł dla Pauliny K.

− Co trzeba mieć w głowie żeby rozpędzić Arteona do ponad 200 km/h? Przecież to mały czołg. Nie ma wtedy szans na reakcję − mówił sędzia w uzasadnieniu wyroku. Wyrok jest nieprawomocny.

Mecenas Ławińska zapowiada odwołanie od wyroku

Po zakończeniu rozprawy głos zabrała mecenas Izabela Ławińska. Zapowiedziała, że złoży apelację od wyroku skazującego jej klienta. − Wyrok jest bardzo surowy − powiedziała adwokat. Dodała, że jej klient przyjął orzeczenie z pokorą.

Obrończyni zwróciła uwagę na okoliczność, którą uważa za łagodzącą. − Mój klient sam zgłosił się na policję − podkreśliła.

Mec. Ławińska odniosła się również do zainteresowania sprawą ze strony mediów. Jej zdaniem Łukasz Żak został „wytypowany” przez media.

− Ten człowiek został wybitnie postawiony na świeczniku. Zapewne znacie państwo przypadki innych przestępstw, gdzie znacznie gorsze czyny zostały popełnione i nie widziałam wtedy, żeby pojawiały się komentarze czy sugestie co do wyroku. Uważam, że mój klient został tutaj wytypowany, nie wiem z jakich względów − powiedziała mec. Ławińska.

Szczegóły tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej

Do tragedii doszło we wrześniu 2024 roku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Według ustaleń sądu Łukasz Żak prowadził samochód pod wpływem alkoholu i jechał z prędkością przekraczającą 220 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 80 km/h. W zderzeniu z fordem focusem zginął 37-letni pasażer. Jego żona oraz dwoje małych dzieci zostali ranni.

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