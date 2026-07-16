Świdermajer stanął w ogniu. Strażacy walczyli z żywiołem przez wiele godzin

Pożar wybuchł w środę około godz. 18.40.

Ogień objął dach oraz drugie piętro opuszczonego budynku w stylu świdermajer.

W akcji uczestniczyły 23 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i OSP.

Lokatorzy zabytkowego świdermajera w Otwocku boją się o swój los.

Spłonął świdermajer

Pożar wybuchł w środowy wieczór w opuszczonym budynku w stylu świdermajer w Otwocku. Gdy na miejsce dotarli strażacy, płomienie obejmowały już drugie piętro i dach trzykondygnacyjnego obiektu o drewnianej konstrukcji. Sytuacja była na tyle poważna, że do akcji skierowano znaczne siły ratownicze.

Strażacy prowadzili działania jednocześnie z kilku stron. Wodę podawali zarówno z ziemi, jak i z trzech drabin, a część ratowników weszła do wnętrza budynku, by walczyć z ogniem od środka, relacjonował Miejski Reporter.

Do akcji ruszyły 23 zastępy

W gaszeniu pożaru uczestniczyły 23 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz okolicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Po blisko dwóch godzinach intensywnej pracy udało się opanować żywioł i zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Na tym działania się jednak nie zakończyły. Ratownicy rozpoczęli rozbiórkę nadpalonych elementów konstrukcji, dogaszanie ukrytych zarzewi ognia oraz dokładne sprawdzanie wszystkich pomieszczeń.

W budynku nikogo nie było

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w opuszczonym obiekcie nie przebywały żadne osoby. Strażacy nie znaleźli poszkodowanych. Po zakończeniu głównej części akcji pogorzelisko miało pozostać pod nadzorem, aby wykluczyć ponowne pojawienie się ognia w drewnianej konstrukcji budynku. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu pożaru. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

Źródło: Miejski Reporter