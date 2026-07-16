Historyczne narodziny w płockim zoo. To pierwszy urodzony w Polsce tapir malajski! „Pękamy z dumy”

Historyczne narodziny w płockim zoo

Ogród zoologiczny w Płocku przekazał fenomenalne wieści! Płocka zoologiczna rodzina powiększyła się o wyjątkowego mieszkańca - na świat przyszedł tapir malajski! Warto podkreślić, że to pierwszy maluch tego gatunku urodzony w Polsce!

„Dlaczego to dla nas tak wielkie święto? Tapiry malajskie to gatunek zagrożony wyginięciem. Na całym świecie w ogrodach zoologicznych żyje ich niespełna 200, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy urodziło się tylko 7 młodych. W samej Europie pojawiły się zaledwie... trzy maluchy. Nasz jest czwarty!” - wyjaśniają pracownicy płockiego zoo.

Wyjątkowe umaszczenie tapira przyciągają wzrok

Nie da się ukryć, że wygląd malucha przyciąga wzrok. Jego ciało zdobią urocze cętki i paski! Za pół roku to się jednak zmieni i po charakterystycznym umaszczeniu nie będzie już śladu. Tapirek zyska czarno-białe ubarwienie dorosłego osobnika.

Na razie malec stawia pierwsze kroki i pilnie uczy się świata pod czujnym okiem swojej mamy Krissy. Już próbuje stałych przysmaków, a niebawem czekają go pierwsze lekcje pływania!

Pierwszy spacer na wybiegu w blasku fleszy

Jak wspominają pracownicy płockiej placówki, młody tapirek nie tylko skradł serca wszystkich pracowników ZOO, ale od razu został celebrytą! Z okazji jego pierwszego spaceru na wybiegu odbyła się konferencja prasowa, na której obecni byli Prezydent Płocka, Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zastępca Dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt oraz Prezes ZOO w Płocku.

„Wszyscy podkreślili ogromne znaczenie narodzin pierwszego tapira malajskiego w polskim ogrodzie zoologicznym oraz wagę głównej misji nowoczesnego ZOO, czyli ochronę zagrożonych gatunków” - poinformował płocki ogród zoologiczny. A jak tego wyjątkowego dnia zaprezentował się nowy ulubieniec odwiedzających?

„Jak na gwiazdora przystało odważnie zwiedził cały wybieg nie zwracając uwagi na zachwycony, obserwujący go tłum, spróbował ukrytych przez opiekunów przysmaków i pokazał cały wachlarz umiejętności uroczego machania trąbą. Pękamy z dumy” - przekazali opiekunowie tapirów.

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