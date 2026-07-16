Pogoda w Warszawie. Prognoza na 17-19 lipca

Mieszkańcy Warszawy w weekend od 17 do 19 lipca doświadczą bardzo zmiennej aury. Początek zapowiada się upalnie i bez deszczu, jednak już w sobotę pogoda pokaże zupełnie inne oblicze. W prognozach widać wyraźne ochłodzenie i opady, które mogą wpłynąć na weekendowe aktywności. Niedziela przyniesie z kolei poprawę i więcej spokoju w pogodzie.

Upał na początek weekendu

Piątek, 17 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w stolicy. Temperatura maksymalna poszybuje aż do około 34 stopni Celsjusza, co zapowiada niemal upalną atmosferę. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 20°C. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 3 m/s.

Nagłe załamanie pogody w sobotę

Sobota, 18 lipca, przyniesie gwałtowną zmianę aury. Przede wszystkim odczujemy znaczne ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do około 28 stopni, czyli będzie o blisko sześć stopni niższa niż w piątek. Co więcej, w prognozach na ten dzień pojawiają się słabe opady deszczu, które mogą pokrzyżować plany związane z aktywnościami na zewnątrz. Noc z soboty na niedzielę utrzyma temperaturę na poziomie około 20°C. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co dzień wcześniej.

Niedziela przyniesie poprawę aury

W niedzielę, 19 lipca, pogoda w Warszawie znów się poprawi. Tego dnia nie prognozuje się już żadnych opadów deszczu. Na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, a temperatura w ciągu dnia będzie bardzo zbliżona do sobotniej, osiągając maksymalnie około 28 stopni Celsjusza. Wyraźnie chłodniejsza będzie natomiast noc, kiedy to termometry wskażą około 18°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w stolicy?

Piątkowa, bardzo ciepła pogoda z pewnością będzie sprzyjać aktywnościom związanym z szukaniem ochłody. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota może być dobrym momentem na nadrobienie zaległości kulturalnych i odwiedzenie miejsc pod dachem. Niedziela, już bez deszczu i z przyjemniejszą temperaturą, ponownie stworzy świetne warunki do spacerów i spędzania czasu na świeżym powietrzu, w parkach czy miejskich ogrodach.

Dane pogodowe: OpenWeather