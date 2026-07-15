Koniec stacji Warszawa Okęcie? Podróżni masowo jeżdżą w złe miejsce

Koniec stacji Warszawa Okęcie?

W przestrzeni publicznej dyskutuje się o potrzebie przemianowania jednego z warszawskich przystanków kolejowych. Mowa o obiekcie Warszawa Okęcie, zlokalizowanym w dzielnicy Ursynów. Powodem tej inicjatywy są masowe nieporozumienia z udziałem pasażerów próbujących dostać się na lotnisko. Ludzie planujący wylot z portu im. Fryderyka Chopina nierzadko nabywają bilety właśnie na Warszawę Okęcie, będąc w mylnym przekonaniu, że wysiądą tuż przy terminalu. Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna.

W praktyce przystanek Warszawa Okęcie dzieli od terminala lotniczego odległość przeszło półtora kilometra. Pokonanie tego dystansu na nogach pochłania blisko pół godziny, a alternatywą pozostaje spacer do pobliskiego autobusu, co również wymaga czasu. Dla osób zmagających się z ciężkim bagażem i goniącym ich czasem do odprawy, taka sytuacja stanowi ogromny problem.

Dlatego zaproponowano, aby stacja przyjęła nową nazwę – Warszawa Wyczółki, nawiązującą do ursynowskiego osiedla, w pobliżu którego jest usytuowana. Taki ruch ma zapobiec wprowadzaniu w błąd pasażerów, którzy wciąż używają historycznego określenia „Okęcie” w odniesieniu do portu lotniczego (oficjalnie od 2001 roku jest to Lotnisko Chopina).

Dzięki modyfikacji nazewnictwa turyści zyskaliby większą przejrzystość i łatwiej wybieraliby docelową stację kolejową – funkcjonującą od 2012 roku jako Warszawa Lotnisko Chopina, która gwarantuje wyjście bezpośrednio przy hali wylotów.

Nie tylko Okęcie. Warszawa Główna do zmiany?

Pod internetowymi dyskusjami o ewentualnej rewolucji na Okęciu zaroiło się od opinii użytkowników wskazujących inne kłopotliwe lokalizacje. Najczęściej wymieniana jest stacja Warszawa Główna, której nazwa to relikt powojennej rzeczywistości. Zanim do użytku oddano Warszawę Centralną, obiekt ten faktycznie pełnił funkcję najważniejszego węzła komunikacyjnego w mieście. Choć od tamtej pory minęło już pięć dekad, wprowadzająca w błąd przyjezdnych nazwa przetrwała do dziś.

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