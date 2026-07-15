Wielka obława na rowery i hulajnogi w stolicy. Wystawiono mandaty na ponad 30 tysięcy złotych

Kontrole rowerów i hulajnóg w Warszawie

Miniony weekend (11-12 lipca) był bardzo pracowity dla stołecznych policjantów, którzy skontrolowali 325 użytkowników pojazdów i urządzeń elektrycznych. W efekcie tychże kontroli nałożyli ponad 70 mandatów na zawrotną kwotę ponad 30 tys. złotych.

- Trzy osoby wróciły do domu pieszo - przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik KSP podkom. Jacek Wiśniewski.

Wśród kontrolowanych było 187 hulajnóg, 90 rowerzystów oraz 22 osoby korzystające z innych urządzeń o napędzie elektrycznym.

- Policjanci zabezpieczyli trzy hulajnogi elektryczne, w przypadku dwóch stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Ponadto podczas działań ujawniono trzy osoby poszukiwane przez organy ścigania oraz jednego nietrzeźwego użytkownika hulajnogi - mówił podkom. Wiśniewski.

Wśród osób naruszających przepisy znalazło się aż 21 osób nieletnich.

To nie koniec działań służb

W działaniach „e-Bike” brali udział policjanci m.in. ruchu drogowego, prewencji oraz pionu wywiadowczo-patrolowego Komendy Stołecznej Policji oraz jednostek z Mokotowa oraz Śródmieścia. W przedsięwzięcie zaangażowali byli także funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości cyfrowej.

Policjanci zapewniają, że działania kontrolne będą systematyczne kontynuowane.

Warto wspomnieć, że od 3 czerwca tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa małoletnich uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, wszystkie osoby poniżej 16 roku życia są zobowiązane do używania kasków ochronnych podczas poruszania się rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą, hulajnogą elektryczną czy urządzeniami transportu osobistego na drogach publicznych, w strefach zamieszkania czy w strefach ruchu.

11-latek wjechał hulajnoga pod autobus. Zobacz zdjęcia:

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