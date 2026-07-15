Anna Lewandowska w samym staniku i krótkiej spódniczce szalała w Warszawie! Okazja była szczególna

KH
Bartosz Olszewski
2026-07-15 8:32

Wtorek 14 lipca upłynął w Warszawie pod znakiem gorących, latynoskich rytmów. Wszystko za sprawą pierwszego w Polsce koncertu megagwiazdy, Bad Bunny'ego. Na PGE Narodowym bawiły się tysiące fanów, a wśród nich Anna Lewandowska, która swoją energią i odważną stylizacją przyciągała spojrzenia! W tym samym czasie, tysiące kilometrów dalej, jej mąż Robert Lewandowski rozpoczynał zupełnie nowy etap w swojej piłkarskiej karierze.

Dla Anny Lewandowskiej koncert Bad Bunny'ego był wydarzeniem szczególnym. Jak sama przyznała, był to już jej trzeci występ tego artysty, w którym uczestniczyła, ale pierwszy w Polsce - po dwóch wcześniejszych w Barcelonie. Trenerka, znana z zamiłowania do tańca i latynoskiej muzyki, nie kryła ekscytacji, dzieląc się relacjami z wydarzenia w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska w minispódniczce z dodatkowym wycięciem na koncercie Bad Bunny. A Robert trenuje w Chicago Fire

Zbliżenie na twarz Anny Lewandowskiej. Obok zdjęcie trenerki tańczącej tyłem na koncercie. O szczegółach w SE.
Galeria zdjęć 30

Anna Lewandowska w samym staniku i krótkiej spódniczce na Bad Bunnym w Warszawie

Na tę wyjątkową okazję Ania wybrała stylizację, która idealnie wpisywała się w koncertowy klimat – kolorowy, wyrazisty stanik oraz bardzo krótką, jeansową spódniczkę. Taki strój nie tylko podkreślał jej wysportowaną sylwetkę, ale także był wyrazem wygody i pewności siebie! Na zdjęciach widać, jak doskonale bawiła się pod sceną, śpiewając i tańcząc w rytm największych hitów portorykańskiego gwiazdora, który rozgrzał PGE Narodowy do czerwoności. Po zakończeniu widowiska w towarzystwie przyjaciół wracała w tłumie fanów przez jeden z warszawskich mostów przy zachodzącym słońcu, co dodatkowo podkreśla swobodną i radosną atmosferę tego wieczoru.

Podczas gdy Anna Lewandowska oddawała się muzycznej pasji w Warszawie, po drugiej stronie Atlantyku jej mąż, Robert Lewandowski, przeżywał równie doniosłe chwile. We wtorek, po przylocie do Stanów Zjednoczonych, odbył swój pierwszy trening w barwach nowego klubu, Chicago Fire. Polski napastnik został ciepło przywitany przez kolegów z drużyny, a następnie oficjalnie zaprezentowany podczas konferencji prasowej, która wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów.

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Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej z głośnego koncertu znajdziesz w naszej galerii.

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