Anna Lewandowska w minispódniczce z dodatkowym wycięciem na koncercie Bad Bunny. A Robert trenuje w Chicago Fire

Robert Lewandowski ciężko pracuje na treningach Chicago Fire, rozpoczynając nowy etap kariery w USA i wylewając siódme poty, by udowodnić swoją wartość.

Tymczasem Anna Lewandowska bawi się w Warszawie, prezentując odważną stylizację na koncercie, co tworzy wyraźny kontrast między małżonkami.

Odkryj, jak Anna zachwyciła na koncercie i jak Robert walczy o pozycję w nowym klubie – poznaj dwa światy Lewandowskich!

Lewandowski wylewa siódme poty w Chicago

Robert Lewandowski z uśmiechem na ustach rozpoczął amerykański rozdział swojej kariery, ale nie ma mowy o taryfie ulgowej. Jak donosi nasz korespondent z USA, podczas pierwszego treningu z Chicago Fire Polak był wyraźnie zdeterminowany. Mimo że zajęcia miały charakter wprowadzający, kapitan naszej kadry od razu chciał pokazać się z jak najlepszej strony.

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W upalnym słońcu brylował sztuczkami technicznymi w trakcie gry w "dziadka", a jego niestandardowe zagrania wzbudzały podziw nowych kolegów z drużyny. Po jednej z akcji serdecznie wyściskał się ze środkowym obrońcą Samem Rogersem, co pokazuje, że szybko odnalazł się w nowej szatni. Mimo że zainteresowanie amerykańskich mediów jest na razie niewielkie, a pod bramą czekał na niego tylko jeden fan, Lewandowski wylewa siódme poty, by udowodnić swoją wartość za oceanem.

Anna Lewandowska szaleje w Warszawie. Ta stylizacja robi wrażenie!

W zupełnie innym nastroju i miejscu była w tym czasie Anna Lewandowska. Tysiące kilometrów od Chicago, na PGE Narodowym w Warszawie, trenerka bawiła się na koncercie portorykańskiej gwiazdy, Bad Bunny. Jej obecność nie przeszła bez echa, a wszystko za sprawą stylizacji, która rozpaliła internet.

Na tę okazję Lewandowska wybrała niezwykle odważny strój. Miała na sobie czarną minispódniczkę z efektownym, dodatkowym wycięciem z boku, która podkreślała jej wysportowaną sylwetkę. Dobrała do tego dopasowany top i ciężkie buty, udowadniając, że doskonale zna najnowsze trendy i nie boi się modowych eksperymentów. Sądząc po relacjach w mediach społecznościowych, bawiła się doskonale w gronie przyjaciół, tańcząc i śpiewając pod sceną. Podczas gdy Robert buduje swoją pozycję w USA, ona korzysta z uroków letniej Warszawy.

ROBERT LEWANDOWSKI W CHICAGO FIRE! CO GO CZEKA W USA?

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