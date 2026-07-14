Kylian Mbappe i jego dziewczyna Ester Exposito. Dramatyczny apel do aktorki przed meczem Francja - Hiszpania

Romans Kyliana Mbappé i zjawiskowej Ester Exposito nabiera tempa. Hiszpańska aktora przyznała, że nie interesuje się piłką, ale specjalnie dla Francuza przyleciała na do USA, aby oklaskiwać ukochanego na trybunach. Nie obyło się bez romantycznej schadzki gorącej pary.

Teraz Francja i Hiszpanią zmierzą się w hitowym półfinale MŚ 2026, więc dla piłkarza i aktorki ten mecz będzie wyjątkowy. Hiszpańskie media i kibice w mediach społecznościowych podkręcają już atmosferę.

Kylian Mbappé i jego dziewczyna Ester Expósito. Romantyczna schadzka w czasie mundialu

Prawdziwym viralem w Hiszpanii stał się materiał wideo komika i infuencera Javiego Díaza. Twórca treści piłkarskich zgromadził ponad cztery miliony wyświetleń, a jego przesłanie skierowane do Ester Expósito w ciągu zaledwie kilku godzin stało się jednym z najgłośniejszych tematów przed wielkim starciem obu drużyn. Powodem jest nic innego jak dobrze znany związek aktorki z Kylianem Mbappé.

Dziewczyna Kyliana Mbappe zmęczy go przed meczem Francja - Hiszpania?

W lekkim i humorystycznym tonie Javi Díaz postanowił zwrócić się bezpośrednio do hiszpańskiej aktorki i wystosował do niej bardzo szczególną prośbę.

„Ester. Jak się masz? Jak idzie? Hiszpania - Francja w półfinale. Nie zadzieraj z nami. Proszę, Ester! Musisz to zrobić dla Hiszpanii. Musisz to zrobić dla swojego kraju” – zaczyna Javi Diaz na nagraniu, które szybko stał się viralem na TikToku, Instagramie i innych platformach. „Nie będę cię prosić, żebyś zrobił krzywdę Mbappé, ale hej, przyprowadź go do nas wyczerpanego. Ciężka noc cardio, przez którą nie będzie mógł wstać następnego dnia. Proszę, błagam cię, Ester, zrób to dla Hiszpanii!” - zakończył zabawne nagranie.

GALERIA: Ester Exposito, piękna dziewczyna Kyliana Mbappe

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Kyliana Mbappe i popularna aktorka Ester Exposito spotykają się od kilku miesięcy, co szeroko opisują hiszpańskie i francuskie media. Najpierw była romantyczna randka w Paryżu, a potem zdjęcia pary wychodzącej z prywatnego odrzutowca po powrocie do Madrytu. Ester Exposito pojawiła się też w loży VIP na meczu Realu Madryt na Santiago Bernabeu. A prawdziwa bomba wybuchła, kiedy paparazzi upolowali parę na wspólnym urlopie. Piłkarz i aktorka pływali razem na luksusowym jachcie przy wybrzeżu Sardynii.

Kylian Mbappe i Ester Exposito nie potwierdzili oficjalnie, że tworzą parę, ale ich zachowanie mówi samo za siebie. Teraz hiszpańska aktorka przyleciała do USA, aby obejrzeć na żywo popisy Francji w meczu ze Szwecją. Po strzelonym golu piłkarz posłał dyskretnego całusa w stronę loży VIP, w której siedziała jego ukochana. Ta zareagowała entuzjastycznie.

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Kibice już zastanawiają się, komu Ester Exposito będzie kibicować w półfinale Francja - Hiszpania. Zapytana, czy interesuje się piłką nożną, aktorka odparła bez owijania w bawełnę: - Szczerze mówiąc, nie za bardzo...

Kim jest Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe?

Ester Expósito ma 26 lat. To jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Grała w serialu „Élite”, w którym zdobyła miliony fanów. Wystąpiła w filmach i kampaniach marek luksusowych. Ma prawie 25 milionów obserwujących na Instagramie. Kylian Mbappé po transferze do Realu w 2024 roku skupiał się na karierze. Nie miał oficjalnej partnerki od lat. Teraz jednak zakochał się po uszy.

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