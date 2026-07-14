Wymalowana Iga Świątek zachwyciła fanów. W takim wydaniu rzadko ją widują! Tylko spójrz

Okazją do tej niezwykłej metamorfozy była współpraca z marką Oshee, której Iga Świątek jest ambasadorką. Tenisistka podzieliła się z fanami nagraniem zza kulis głośnej sesji zdjęciowej do projektu „Hydrate Your Dreams”. Jak sama podkreśliła, kampania ma znacznie głębsze przesłanie niż tylko prezentacja produktu. W obszernym wpisie na Instagramie sportsmenka podzieliła się swoimi refleksjami na temat drogi do sukcesu, motywując innych do podążania za marzeniami.

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Iga Świątek w pełnym makijażu do sesji zachwyciła fanów

„W projekcie Hydrate Your Dreams z Oshee World nie rozmawiamy tylko o zwycięstwach, również o samej drodze. Opowiadam o moich marzeniach z dzieciństwa, momentach zwątpienia i o tym, czego każdy z nich mnie nauczył. Chciałam podzielić się z Wami tym, co dzieje się także poza kortem (a dzieje się dużo :)) i przypomnieć, że każdy z nas może mierzyć i sięgać wysoko - potrzeba do tego tylko czasu, konsekwentnej pracy i wytrwałości. Niezależnie od tego, jaki jest Wasz cel, nie bójcie się marzyć odważnie” – napisała Iga Świątek.

Przesłanie tenisistki spotkało się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem. Fani w komentarzach byli zachwyceni nie tylko odmienionym wyglądem swojej idolki, ale przede wszystkim jej autentycznością i inspirującymi słowami. "Jesteś wyjątkowa" - komentowali, choć niektórzy wręcz nie byli w stanie się skupić!

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"Nie mogę się skupić na słowach, bo Iga tak pięknie wyglądasz!!!" - czytamy w jednym z najpopularniejszych komentarzy pod zakulisowym nagraniem. Więcej zdjęć z głośnej sesji Igi Świątek znajdziesz w powyższej galerii.

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