Maja Chwalińska i jej prywatne zdjęcia. Burza komentarzy. „Urocza”

Maja Chwalińska, rewelacja French Open, wywołała burzę komentarzy, prezentując swoje prywatne zdjęcia, które zaskakują fanów.

Po spektakularnym sukcesie, dramatyczna kontuzja na Wimbledonie postawiła pod znakiem zapytania jej dalszą karierę, budząc ogromne emocje.

Sprawdź, dlaczego internauci nazywają ją "prawdziwym cudem" i zobacz zjawiskowe fotografie, które podbijają serca milionów!

Fani w szoku! Zobacz prywatne zdjęcia Mai Chwalińskiej

Choć na korcie jest nieustępliwą wojowniczką o stalowych nerwach, prywatnie Maja Chwalińska to chodzący anioł. Jej profile w mediach społecznościowych przeżywają prawdziwe oblężenie, a fani odkrywają jej drugie, nieznane dotąd oblicze. To uśmiechnięta, pełna ciepła i oszałamiającej, naturalnej urody dziewczyna. Jej fotografie z dala od sportowego zgiełku rozpalają internet do czerwoności!

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W naszej galerii zebraliśmy jej najbardziej zjawiskowe prywatne fotografie. Przekonajcie się sami, dlaczego jeden z internautów skwitował jej widok krótko: "prawdziwy cud". „Jak i świetna tak i urocza…” - dodał inny. To trzeba zobaczyć na własne oczy! Zdjęcia, które tam znajdziecie, pokazują, dlaczego cały kraj zakochał się w tej niezwykłej sportsmence.

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Od euforii w Paryżu do dramatu w Londynie

Jeszcze niedawno jej nazwisko było na ustach wszystkich. Droga do finału French Open to gotowy scenariusz na film, w którym pokazała niesamowity charakter. – Jestem dumna z tego, jak to zniosłam – mówiła skromnie po przegranym finale z Mirrą Andriejewą. Niestety, po paryskim niebie nadeszły czarne chmury. Występ na Wimbledonie zakończył się koszmarem. Chwalińska odpadła już w pierwszej rundzie, a na korcie walczyła nie tylko z rywalką, ale i z potwornym bólem. Uraz stawu skokowego i bolesne skurcze brutalnie przerwały jej marzenia.

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Co dalej z karierą Chwalińskiej?

Dramat na Wimbledonie to nie koniec złych wieści. Bolesna kontuzja okazała się na tyle poważna, że Maja musiała wycofać się z lipcowego turnieju WTA w Jassach. Jest jednak nadzieja dla fanów! Wszystko wskazuje na to, że Polka może wrócić do gry już na turnieju w Hamburgu (20 lipca), choć ostateczna decyzja wciąż wisi na włosku. To jednak nie wszystko! Mimo dramatu z kontuzją, nasza gwiazda nie zamierza się poddawać i już teraz snuje wielkie plany. Znamy jej cel – w sierpniu rusza na podbój kortów w Ameryce Północnej. A tymczasem fani mogą podziwiać jej drugie, zjawiskowe oblicze na prywatnych zdjęciach, które pokazujemy w naszej galerii.

Maja Chwalińska - quiz wiedzy o tenisistce Pytanie 1 z 10 1. W jakim mieście urodziła się Maja Chwalińska? A. Warszawa B. Kraków C. Dąbrowa Górnicza D. Katowice Następne pytanie