To ona stoi za sukcesem Erlinga Haalanda. Piękna Isabel dodaje mu skrzydeł

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-07-02 16:31

Reprezentacja Norwegii z impetem wróciła na mundial, Zespół dotarł już do 1/8 finału, a największe zasługi w tym osiągnięciu ma bez wątpienia Erling Haaland, prawdziwa gwiazda i lider drużyny. Na mistrzostwach świata, w każdym kolejnym meczu, wspiera go jego ukochana partnerka, Isabel, której obecność dodaje mu dodatkowej motywacji i siły.

  • Reprezentacja Norwegii, po 28 latach przerwy, zaskakuje na mundialu, docierając do 1/8 finału, gdzie kluczową rolę odgrywa Erling Haaland.
  • Fenomenalny kapitan, wspierany przez ukochaną Isabel, już zdobył pięć bramek i pobił rekord strzelecki kraju, celując w koronę króla strzelców turnieju.
  • Sprawdź, jak rodzinne wsparcie napędza norweskiego wikinga i czy poprowadzi on swoją drużynę do historycznego zwycięstwa w starciu z Brazylią!

Erling Haaland – siła napędowa Norwegii na mundialu

Kapitan Norwegii Erling Haaland ma dla kogo grać na mundial. Jego zaangażowanie i determinacja są niezaprzeczalne, a osobiste wsparcie najbliższych stanowi dla niego ogromne źródło inspiracji. Isabel rozgrzewa wikinga! Jej obecność na trybunach z pewnością wpływa na jego formę.

Reprezentacja Norwegii wróciła na mundial po 28 latach przerwy i świetnie sobie na nim poczyna. To historyczny moment dla norweskiej piłki nożnej. Zespół dotarł już do 1/8 finału, co jest wynikiem ciężkiej pracy, a największe zasługi w tym osiągnięciu ma Haaland, którego forma strzelecka i liderowanie są kluczowe dla drużyny. Na mistrzostwach świata wspiera go ukochana Isabel.

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Droga Norwegii do fazy pucharowej

Kapitan wikingów chciałby odnieść sukces z kadrą. Na razie jest na dobrej drodze, prowadząc zespół przez kolejne etapy turnieju. Norwegia w fazie pucharowej wyeliminowała Wybrzeże Kości Słoniowej, wygrywając 2:1. Oczywiście triumf zapewnił Haaland, który po raz kolejny udowodnił swoją wartość, zdobywając decydującą bramkę.

Podczas tego spotkania piłkarza dopingował ojciec oraz sympatia Isabel. Jej obecność jest dla niego niezwykle ważna, a ich wspólna historia ma swoje korzenie w rodzinnym mieście. Isabel, która także grała w piłkę, doskonale rozumie presję i poświęcenie związane ze sportem. Owocem ich miłości jest syn, który urodził się w grudniu 2024 roku.

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Haaland – król strzelców i rekordzista

Haaland zdobył na turnieju pięć bramek, co plasuje go w czołówce najlepszych strzelców. Marzy mu się korona króla strzelców, co byłoby kolejnym potwierdzeniem jego niezwykłych umiejętności i skuteczności pod bramką rywala. Jego determinacja w dążeniu do tego celu jest widoczna w każdym meczu. Selekcjoner Stale Solbakken deklarował, że zrobi wszystko, aby jego gwiazdor zgarnął snajperskie berło, co świadczy o zaufaniu, jakim darzy kluczowego zawodnika.

W każdym razie as Manchesteru City i tak ma powód do dumy ze swoich strzeleckich dokonań, niezależnie od ostatecznego wyniku w klasyfikacji strzelców. Jest rekordzistą norweskiej kadry pod względem strzelonych goli. Jego bilans to imponujące 60 trafień, co czyni go legendą już w tak młodym wieku.

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Przed nami mecz z Brazylią

Teraz przed Norwegią stoi kolejne, jeszcze większe wyzwanie. W 1/8 finału ekipa wikingów zagra z Brazylią, jednym z faworytów turnieju. To będzie prawdziwy test ich siły i determinacji. Pytanie, które zadają sobie wszyscy kibice to: Czy Haaland poprowadzi Norwegię do kolejnego triumfu? Jego forma, wsparcie Isabel i determinacja całego zespołu będą kluczowe w tym arcyważnym spotkaniu.

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Erling Haaland - Norwegia
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