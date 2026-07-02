Nieziemskie ciało Izabelli Krzan jest idealnie przystosowane do sportu. Gwiazda TVN zawstydza na odważnych zdjęciach

Izabella Krzan ma nieziemskie ciało

Izabella Krzan ma dopiero 31 lat, a za sobą już całkiem imponującą karierę w telewizji. Prezenterka wielką popularność zdobyła, pracując w TVP, gdzie widzowie mogli ją oglądać m.in. w "Pytaniu na śniadanie", "Kole fortuny" czy podczas imprez sylwestrowych. Po zmianach w mediach publicznych, które nastąpiły po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, Izabella Krzan odeszła z TVP i trafiła do Kanału Zero, gdzie prowadziła program śniadaniowy z Tomaszem Kammelem. Prezenterkę ciągnęło jednak do telewizji... Jesienią 2024 roku trafiła do TVN, a w lutym kolejnego roku została reporterką w "Dzień dobry TVN". Teraz z kolei - wspólnie z Janem Pirowskim - wyznaczono ją do prowadzenia śniadaniówki. Niezależnie od tego, gdzie akurat można oglądać Izabellę Krzan, widzowie niezmiennie podziwiają jej urodę i nieziemskie ciało, które zapewne jest efektem m.in. ćwiczeń fizycznych. Nie każdy wie, ale gwiazda TVN w przeszłości z powodzeniem uprawiała sport.

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Izabella Krzan - sportsmenka, modelka i prezenterka

Prezenterka odnosiła sukcesy w siatkówce. Mierząca 183 cm wzrostu późniejsza gwiazda telewizji na parkiecie występowała na pozycji atakującej. Największym sukcesem ze sportowej kariery Izabelli Krzan jest brązowy medal mistrzostw Polski juniorek. Patrząc dziś na prezenterkę TVN, nie sposób nie zauważyć, że jej ciało, choć się zmieniło, ciągle jest świetnie przygotowane do sportu. Doskonale widać to w naszej galerii. Na wielu zdjęciach Iza prawie nic nie zakrywa, czym zawstydza wielu internautów... Swoją piękną sylwetkę Izabella Krzan prezentowała także na wybiegach. Jako modelka została laureatką konkursu Miss Polonia 2016, a potem reprezentowała nasz kraj w konkursie Miss Universe. Oprócz tego prezenterka na swoim koncie ma m.in. tytuł Miss Nastolatek Warmii i Mazur i III Wicemiss Warmii i Mazur.

W galerii prezentujemy gorące zdjęcia Izabelli Krzan, na których prawie nic nie zakrywa. Tak zmieniło się ciało gwiazdy TVN

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