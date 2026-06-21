Izabella Krzan dołącza do ekipy "Dzień Dobry TVN". Fani jednak narzekają - mieli inną faworytkę

Obecność Jana "Piro" Pirowskiego w zespole "Dzień Dobry TVN" była jasna już od jakiegoś czasu. Prezenter, dobrze znany słuchaczom Radia Eska oraz widzom "Mam Talent!", został oficjalnie zaprezentowany jako nowy gospodarz podczas konferencji ramówkowej. Zagadką pozostawało jednak to, kto będzie mu towarzyszył przed kamerą. Właśnie potwierdzono, że razem z Piro poranny program poprowadzi Izabella Krzan.

Izabella Krzan nową twarzą "Dzień Dobry TVN"

W przeszłości związana z "Pytaniem na Śniadanie", modelka i prezenterka Izabella Krzan od 2025 roku rozwija swoją karierę w stacji TVN. Mogliśmy ją zobaczyć między innymi podczas Top of the Top Sopot Festival, a także w roli gospodyni "Azja Express" – wkrótce pojawi się także w afrykańskiej odsłonie tego show. W rozmowie dla redakcji "Dzień Dobry TVN" przyznała, że miniony rok pozwolił jej dobrze poznać kulisy pracy w nowym zespole i docenić ogromny wkład tamtejszych ekspertów.

„Przez ten rok pracy w redakcji miałam możliwość poznać tkankę redakcyjną. Zobaczyć ile osób, ekspertów, profesjonalistów pracuje w tej firmie. Każdy materiał jest konsekwentnie przeglądany, kolaudowany, sprawdzany, zanim zobaczą go nasi widzowie. Wspaniale, że to poznałam, a teraz się cieszę, że będę mogła być takim kelnerem jak w restauracji, który będzie serwować te przepyszne dania naszym widzom”

33

Warto dodać, że duet Izabella Krzan i Jan "Piro" Pirowski miał już okazję sprawdzić się wspólnie w jednym z wydań śniadaniówki, zbierając bardzo pozytywne opinie. To najprawdopodobniej przesądziło o przyznaniu im stałych ról. Ujawnienie nowego duetu nastąpiło w trakcie wydarzenia "Wianki nad Wisłą", gdzie Jan Pirowski ze sceny zapytał Izabellę Krzan, czy nie poszukuje antenowego partnera.

PRZECZYTAJ TEŻ: Mandaryna kolejną uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"! Widzowie w podzieleni! "Zapomnieliście dodać, że też TANCERKA"

Internauci rozczarowani. Zamiast Izabelli Krzan widzieli Małgorzatę Tomaszewską

Decyzja stacji odbiła się szerokim echem w internecie. Choć nowa para otrzymała mnóstwo gratulacji, w komentarzach nie zabrakło również negatywnych głosów. Spora część fanów "Dzień Dobry TVN" była przekonana, że u boku Pirowskiego pojawi się Małgorzata Tomaszewska, stąd wyczuwalne rozczarowanie.

O nieee:( czekaliśmy na Małgorzatę Tomaszewską.

Bardzo smutno bo pani Iza w ogóle nie pasuje do @dziendobrytvn😢 Małgosia Tomaszewska najlepsza! Idealna do programu :( co to za wybór?

Gratuluję choć byłam pewna, że z Jankiem będzie pani Małgosia Tomaszewska prowadzić @dziendobrytvn. Tak przynajmniej typowałam.

Izabella Krzan i Jan Pirowski: kiedy debiut w "Dzień Dobry TVN"?

Stacja poinformowała oficjalnie o dacie premiery nowego duetu. Pierwszy program "Dzień Dobry TVN" z udziałem Izabelli Krzan i Jana Pirowskiego zostanie wyemitowany w środę, 1 lipca o godzinie 7:45.

PRZECZYTAJ TEŻ: Odmieniona Paulina Smaszcz nadaje prosto z łóżka. "Kobieta petarda" dosłownie młodnieje w oczach!