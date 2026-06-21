Odmieniona Paulina Smaszcz nadaje prosto z łóżka. "Kobieta petarda" dosłownie młodnieje w oczach!

Paulina Smaszcz w nowej fryzurze. Ubyło jej lat

Paulina Smaszcz (53 l.) już od wielu lat obecna jest w polskim show-biznesie, ale naprawdę głośno zrobiło się o niej za sprawą związku... Katarzyny Cichopek (43 l.) i Macieja Kurzajewskiego (53 l.). Chociaż "kobieta petarda" i prezenter rozstali się kilka lat wcześniej, to Paulina miała wiele do powiedzenia na temat zakochanych. Jej wypowiedzi doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu.

Od pewnego czasu Paulina Smaszcz nie patrzy już w tył. Pod koniec ubiegłego roku potwierdziła, że jest w nowym związku. Jej wybrankiem ma być pochodzący z Danii biznesmen. U jego boku "kobieta petarda" dosłownie rozkwita! Niedawno zdecydowała się na zamianę fryzury. Smaszcz przedłużyła włosy. Tym ruchem odjęła sobie z metryki dwadzieścia lat!

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Paulina Smaszcz podróżuje po Stanach Zjednoczonych

Mała zmiana bardzo wpłynęła na jej wizerunek. Paulina Smaszcz chętnie publikuje nowe zdjęcia na Instagramie, a uśmiech niemal nie schodzi jej z twarzy. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie razem z Beatą Marciniak prowadziły cykl szkoleń motywacyjnych. Panie zawitały do Princeton, Pennington, Lawrenceville, Wellington, Nowego Jorku, Filadelfii i Long Island.

Smaszcz została w USA na dłużej i skupia się na relaksie. Nie zapomina przy tym o swoich obserwujących i regularnie wrzuca posty z różnymi przemyśleniami. W jednym z najnowszych wpisów stwierdziła, że nadal ma w sobie iskrę, której nie zgasiły nawet trudne życiowe doświadczenia, kryzysy czy rozczarowania.

Dzień dobry nadal z New Jersey. Słońce, pogoda, upalna bryza… i nagle zawiał élan vital – życiowy pęd, energia i siła mojego życia.Filozof Henri Bergson w swojej słynnej książce "Ewolucja twórcza" z 1907 roku, miał rację. Nie pokonał mnie darwinizm, nie pokonały mnie doświadczenia, kryzysy ani rozczarowania. [...] Nadal to mam. Mam w sobie iskrę - napisała.

Wpis zilustrowała serią fotek prosto z łóżka. Paulina Smaszcz wygląda na nich na bardzo zadowoloną z życia.

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