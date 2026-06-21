Polskie gwiazdy na słońcu chętnie zrzucają ciuszki. To prawdziwe bikiniary!

Bikini dobre nie tylko na plażę, ale również i trening

Gwiazdy show-biznesu uwielbiają podróżować. Każda okazja jest dobra, by wsiąść w samolot i polecieć chwytać słońce na rajskich plażach. Oczywiście nie zapominają o spakowaniu bikini, a im bardziej kuse tym lepiej. Niektóre z pięknych pań udowadniają, że taki stój idealnie sprawdza się nie tylko na plaży.

Tak twierdzi Maja Bohosiewicz (35 l.), która nawet podczas wakacji nie zapomina o treningu. Nie zabrała za to odpowiedniego stroju i zamiast w obcisłych legginsach trenowała w mikroskopijnym bikini. W takim stroju nie trenowała nawet największa fitesiara wśród piosenkarek, czyli Doda (42 l.). Chociaż jej sportowe stronie też nie pozostawiają za wiele dla wyobraźni, to na bikini zostawia na inne okazje. A ma ich sporo i to również takie najmniejsze z możliwych.

Fotkami z wakacji rozpieszcza swoich fanów Joanna Opozda (37 l.). Aktorka od kilku dni relaksuje się na Ibizie, gdzie towarzyszy jej siostra. Kilka dni temu wrzuciła zdjęcie z wieczornego wyjścia, które rozpaliło sieć. Ale to zdjęcia z plaży sprawiły, że internauci zbierali szczęki z podłogi. Joanna razem z siostrą ubrane w kuse bikini dosłownie rozpalają zmysły!

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Julia Wieniawa w kusym bikini zamyka usta złośliwcom

Izabella Krzan (31 l.) niedawno wróciła z planu "Azja Express". Na Instagramie przyznała, że wzięła aż siedem kostiumów kąpielowych, ale pierwszy ubrała dopiero po ośmiu dniach nagrań. Za to jaki! Maleńkie skrawki materiału ledwo ją zakrywały. W komentarzach od razu zaroiło się od komplementów!

Inna Miss Polonia pokazała, że jej nie jest straszy nawet deszcz. Marcelina Zawadzka (37 l.) pochwaliła się współpracą z popularną marką, dla której hasała wesoło po plaży przy niekorzystnej aurze. Ubrana w brązowe bikini wskoczyła też na motocykl wyglądając przy tym naprawdę zjawiskowo!

Na pogodę nie mogła za to narzekać Julia Wieniawa (27 l.), która z jednych wakacji wyruszyła na kolejne. Kilka czerwcowych dni spędziła w luksusowym grackim kurorcie, do którego regularnie powraca. Za każdym razem wrzuca do sieci fotki, które przyśpieszają bicie serca. Niedawno złośliwcy zarzucali piosenkarce, że przytyła, ale zdjęcia w bikini pokazują, że ma formę życia!

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Paulina Smaszcz dwadzieścia lat młodsza. Metamorfoza roku?

Za to Wiktoria Gąsiewska (27 l.) nie potrzebuje urlopu, by móc wskoczyć w kusy strój. Młodej aktorce wystarczy własny ogród. Gąsiewska zrzuciła ubrania, założyła bikini w ostry, panterkowy wzór i tak wyposażona wskoczyła na leżak, by oddać się smażeniu w gorących promieniach słońca.

Pod gołym niebem znakomicie bawi się Izabella Miko (45 l.). Jeszcze niedawno występowała w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz odpoczywa na greckich plażach. Przy okazji zachwala korzyści płynących z opalania. Szczerze przyznała, że krem z filtrem aplikuje jedynie na twarz i to z próżności. Resztę ciała w samy bikini chętnie wystawia na słońce. My jednak polecamy regularne smarowanie całego ciała. Może nas to ochronić przed przykrymi konsekwencjami w przyszłości.

O tytuł naczelnej bikiniary polskiego show-biznesu walczy też Paulina Smaszcz (53 l.). Kilka tygodni temu "kobieta petarda" przeszła ogromną zmianę. Wystarczyło, że przedłużyła włosy, a od razu odjęło jej dwadzieścia lat. Patrząc na jej zdjęcia znad basenu trudno uwierzyć, że w tym roku skończyła 53 lata. Takiej formy można jej pozazdrościć.

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