Grażyna Torbicka założyła czarną sukienkę i to wystarczyło. Tak teraz wygląda 67-letnia gwiazda telewizji

Grażyna Torbicka - zawsze stylowa

Grażyna Torbicka ma 67 lat i, choć czas płynie, niezmiennie zachwyca elegancją, świetną formą i doskonałym, prostym stylem. Nic dziwnego, że jej najnowsze zdjęcia z jubileuszowej 20. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi wywołały prawdziwy zachwyt. Dziennikarka i dyrektorka artystyczna wydarzenia pojawiła się w prostej, czarnej sukience, która podkreśliła jej ponadczasowy szyk. Obyło się bez krzykliwych dodatków i przesadnego makijażu.

Prezenterka, która już od 7 lat mogłaby odpoczywać na emeryturze, wygląda znacznie młodziej, niż wskazuje na to metryka, a jej wyczucie stylu od lat pozostaje wzorem do naśladowania. Czarna, wyjątkowo prosta kreacja okazała się idelanym przykładem na to, że mniej zawsze znaczy więcej.

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Grażyna Torbicka wciąż pracuje

Torbicka od lat mogłaby nie pracować, ale gwiazda telewizji ani myśli porzucić fach, który kocha. Od 2007 roku pełni funkcję dyrektorki artystycznej Festiwalu Dwa Brzegi, jest również autorką koncepcji programowej wydarzenia. To właśnie dzięki jej wizji impreza w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą zyskała renomę jednego z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce. Od 20 lat gwiazda konsekwentnie zaprasza twórców z całego świata, prezentuje ambitne kino i stawia na spotkania artystów z publicznością.

Torbicka prowadzi wydarzenie od pierwszej edycji!

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Zawsze piękna i świetnie ubrana

Praca na rzecz polskiej kultury pozostaje największą wizytówką Grażyny Torbickiej, ale trzeba przyznać, że obecność prezenterki na czerwonym dywanie wciąż przyciąga uwagę, a stylizacje, które wybiera zawsze są komentowane. Czarna sukienka zestawiona z lekkimi sandałami i złotymi dodatkami to nonszalancki połączenie, które można gwieździe "podkraść", gdy żar leje się z nieba!

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Torbicka niczym Kożuchowska, wyprasowana Olejnik, dodatkowa noga. O tych okładkach było głośno!

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