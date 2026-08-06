Takiego go nie znacie! Troskliwy Baron tulił synka i szalał z nim na basenie. Uroczy widok

Baron zabrał syna do aquaparku. Dużo zabawy i czułości

Choć Baron i Sandra Kubicka (31 l.) rozwiedli się, robią wszystko by ich syn nie odczuł braku obecności któregoś z rodziców. Z byłą ukochaną, z którą zakończył małżeństwo w tym roku dzielą się opieką nad chłopcem prawdopodobnie po połowie. Tym razem Leo spędził kilka dni ze swoim troskliwym tatą. Aleksander postanowił zapewnić mu wiele atrakcji. Dlatego też przed weekendem zabrał syna do parku wodnego Julinek, w którym na gości czeka ponad 50 atrakcji pod gołym niebem.

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Spędzili na basenach pięć godzin

Obecni na basenie ludzie przecierali oczy ze zdumienia. Gwiazdor pięknie zajmował się synem i angażował się we wspólną zabawę. Nie wpadli tam na chwilę. Baron i Leonard spędzili w aquaparku pięć godzin. Tak właśnie zdradziły nam osoby, które spotkały piosenkarza na miejscu. Milwiw-Baron uczuł chłopca pływać i zjeżdżać ze zjeżdżalni wprost do wody. Wygłupiał się z Leo pod fontannami, a także z ogromną troską, przytulał go do siebie. Na miejscu odwiedzili nie tylko strefy wodne. W Julinku znajduje się również park linowy, ścianka wspinaczkowa, karuzele, animacje, pokazy cyrkowe, duża karuzela łańcuchowa, a także miejsce z klockami, które małe dzieci wręcz uwielbiają. I choć z wielu atrakcji chłopiec nie mógł skorzystać bo jest jeszcze malutki, to i tak Baron brał chłopca na ręce i pokazywał mu zabawy dzieci m.in. w basenie z pianą. Kiedy chłopiec był już zmęczony ogromną ilością atrakcji, Aleksander zabrał go na lody, a następnie poszli w kierunku samochodu i odjechali do dom. Taki taka to prawdziwy skarb.

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