Młody dziennikarz TVP Patryk Ganiek ma piękną żonę! Tylko spójrzcie na ich zdjęcia. Para jak z obrazka

Patryk Ganiek z TVP ma przepiękną małżonkę!

Patryk Ganiek to dziennikarz i komentator sportowy, najbardziej znany z pracy w redakcji TVP Sport. Regularnie prowadzi studia przedmeczowe (np. przy rozgrywkach Ligi Mistrzów), komentuje wydarzenia piłkarskie oraz przygotowuje relacje ze stadionów. Zaprasza także widzów na transmisje m.in. na antenie TVP Polonia. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także kształcił się na Uniwersytecie Warszawskim. Ganiek ma dopiero 29 lat, ale już może pochwalić się i doświadczeniem zawodowym, i ustabilizowanym życiem prywatnym. Ożenił się ostatniego dnia 2023 r., a jego żona wyróżnia się i urodą, i sylwetką. Zobaczcie sami!

Mam męża i najlepszego przyjaciela w jednym. Jesteś całym moim światem i największym szczęściem… Przepiękny dzień. Szczerze zazdroszczę tym, którzy mają go przed sobą. 31.12.23 - pisała Wiktoria Ganiek, ukochana dziennikarza, na swoim instagramowym profilu w dniu ślubu.

Patryk nie pozostaje jej dłużny.

Mój najlepszy ziomek - pisał o żonie Ganiek w lipcu dwa lata temu.

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Sportowa para

Patryk Ganiek działa w telewizji, a jego druga połowa zajmuje się fitnessem. Na jej instagramowym profilu można znaleźć porady dotyczące ćwiczeń. "Chcę was zmotywować do dbania o siebie" - pisze piękna blondynka. I na jej profilu, i na profilu jej męża nie brakuje wspólnych zdjęć pary - a to z wyjazdów, a to z treningów. Zakochani razem biorą też udział w wyzwaniach sportowych:

Obawialiśmy się, że pękniemy. Tymczasem ukończyliśmy z lekkim niedosytem. 8 km biegu i 8 stacji z ćwiczeniami. Najgorsza ta ostatnia - 100 przysiadów z wyrzutem 6 kg piłki lekarskiej, a największym pozytywnym zaskoczeniem były burpees. (...) Ruszajcie się! Niezależnie od wieku. To piekielnie ważne. Dziś zobaczyliśmy mnóstwo przykładów, że można. W każdym wieku.

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Co za sylwetka!

Nieco ponad 2 lata temu Wiktoria Ganiek wzięła udział w konkursie bikini fitness. Na scenie pojawiła się ubrana w bordowy kostium z błyszczącymi elementami i szpilki na bardzo wysokich obcasach. Od jej umięśnionej figury nie dało się oderwać oczu.

Nadal brakuje słów. Zadebiutowałam na scenie NPC Women’s Bikini, a rezultaty przerosły moje oczekiwania. W True Novice i Beginners A udało się wywalczyć trzecie miejsce. Kosztowało mnie to masę pracy. Nie sądziłam, że potrafię być tak konsekwentna w diecie i treningu. Byłam dla siebie najsurowszym trenerem - pisała Wiktoria.

Nie zapomniała przy tym o mężu, który kibicował jej aż do finału zmagań:

Dziękuję @patrykganiek za ogromne wsparcie od samego początku. Wierzyłeś w to bardziej niż ja.

Prawda, że ładna z nich para? TUTAJ znajdziecie więcej zdjęć.

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