Tomasz Sekielski nie zdążył pożegnać Andrzeja Morozowskiego. To, co powiedział, łamie serce

Andrzej Morozowski nie żyje

Śmierć Andrzeja Morozowskiego poruszyła środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Informacja o odejściu jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych wywołała falę wspomnień. Wśród osób, które zabrały głos, znalazł się Tomasz Sekielski - wieloletni współpracownik i współtwórca jednego z najsłynniejszych duetów w historii polskiej telewizji.

Morozowski i Sekielski przez lata prowadzili program "Teraz my!", który zapisał się w historii polskiego dziennikarstwa. Ich rozmowy z politykami, głośne materiały i bezkompromisowe pytania sprawiły, że panowie stali się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tandemów na antenie.

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Tomasz Sekielski żegna Morozowskiego w sieci. Nie udało im się spotkać przed śmiercią Andrzeja

Po śmierci Morozowskiego Tomasz Sekielski opublikował poruszające pożegnanie. Wspominał wspólnie spędzone lata, dziękował za zaufanie i podkreślał, że odszedł nie tylko wybitny dziennikarz, ale przede wszystkim człowiek, od którego sam wiele się nauczył. We wpisie nie zabrakło osobistych słów o przyjaźni, wspólnych doświadczeniach i chwilach, które na zawsze pozostaną w pamięci.

Nie żyje Andrzej Morozowski. Wciąż trudno mi w to uwierzyć. To wielka strata nie tylko dla polskiego dziennikarstwa… Żegnaj Przyjacielu - napisał Sekielski.

I powiedział:

Wciąż nie mogę uwierzyć, że mam mówić o Andrzeju Morozowskim w czasie przeszłym. Choć zdawałem sobie sprawę z tego, jak ciężko jest chory, to gdy dowiedziałem się o smierci, byłem zaskoczony. Gdzies tam z tyłu głowy wierzyłem, że uda mu się wykaraskać. (...) Był jedną z tych postaci w mediach, które uczuły mnie zawodu. (...) Tworzyliśmy wspólnie programy, ujawnialiśmy afery, przeżyliśmy wiele niesamowitych momentów. Bardzo żałuję, że już go nie ma, ale myślę, że jego praca i wspomnienia o nim będą trwały bardzo długo. Chcę powiedzieć: żegnaj. Bardzo żałuję, że nie zdążyłem się z tobą pożegnać... Do zobaczenia gdzieś tam, kiedyś.

Sekielski, młodszy od przyjaciela o 17 lat, z trudem hamował emocje.

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Morozowski chorował na nowotwór

Andrzej Morozowski od miesięcy zmagał się z ciężką chorobą, na pewien czas zniknął z anteny. Mimo trudnego leczenia wrócił do pracy, a jego występy były odbierane jako dowód ogromnej determinacji i przywiązania do zawodu. Ostatecznie walkę z chorobą przegrał. Miał 69 lat.

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