Tomasz Sekielski nie zdążył pożegnać Andrzeja Morozowskiego. To, co powiedział, łamie serce

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-05 18:50

Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski - te nazwiska Polacy często wymieniali jednym tchem. Obaj dziennikarze znali się od lat, obaj działali w TVN-ie, prowadzili programy, odbierali nagrody. Teraz jednego z nich już nie ma. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. W marcu tego roku wyznał, że walczył z nowotworem, a już kilka miesięcy później jego kolega z TVN-u pożegnał go w sieci i żałował, że nie udało mu się pożegnać z Andrzejem twarzą w twarz. Jego słowa łamią serce.

Andrzej Morozowski nie żyje

Śmierć Andrzeja Morozowskiego poruszyła środowisko dziennikarskie i tysiące widzów, którzy przez lata śledzili jego programy. Informacja o odejściu jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych wywołała falę wspomnień. Wśród osób, które zabrały głos, znalazł się Tomasz Sekielski - wieloletni współpracownik i współtwórca jednego z najsłynniejszych duetów w historii polskiej telewizji.

Morozowski i Sekielski przez lata prowadzili program "Teraz my!", który zapisał się w historii polskiego dziennikarstwa. Ich rozmowy z politykami, głośne materiały i bezkompromisowe pytania sprawiły, że panowie stali się jednym z najbardziej rozpoznawalnych tandemów na antenie. 

Zobacz także: Mało kto wiedział o rodzinnych przeżyciach Andrzeja Morozowskiego. Jego syn walczył o życie

Tomasz Sekielski żegna Morozowskiego w sieci. Nie udało im się spotkać przed śmiercią Andrzeja

Po śmierci Morozowskiego Tomasz Sekielski opublikował poruszające pożegnanie. Wspominał wspólnie spędzone lata, dziękował za zaufanie i podkreślał, że odszedł nie tylko wybitny dziennikarz, ale przede wszystkim człowiek, od którego sam wiele się nauczył. We wpisie nie zabrakło osobistych słów o przyjaźni, wspólnych doświadczeniach i chwilach, które na zawsze pozostaną w pamięci.

Nie żyje Andrzej Morozowski. Wciąż trudno mi w to uwierzyć. To wielka strata nie tylko dla polskiego dziennikarstwa… Żegnaj Przyjacielu - napisał Sekielski.

I powiedział:

Wciąż nie mogę uwierzyć, że mam mówić o Andrzeju Morozowskim w czasie przeszłym. Choć zdawałem sobie sprawę z tego, jak ciężko jest chory, to gdy dowiedziałem się o smierci, byłem zaskoczony. Gdzies tam z tyłu głowy wierzyłem, że uda mu się wykaraskać. (...) Był jedną z tych postaci w mediach, które uczuły mnie zawodu. (...) Tworzyliśmy wspólnie programy, ujawnialiśmy afery, przeżyliśmy wiele niesamowitych momentów. Bardzo żałuję, że już go nie ma, ale myślę, że jego praca i wspomnienia o nim będą trwały bardzo długo. Chcę powiedzieć: żegnaj. Bardzo żałuję, że nie zdążyłem się z tobą pożegnać... Do zobaczenia gdzieś tam, kiedyś.

Sekielski, młodszy od przyjaciela o 17 lat, z trudem hamował emocje.

Zobacz także: Andrzej Morozowski nie żyje. Tak gwiazdy żegnają słynnego dziennikarza

Morozowski chorował na nowotwór

Andrzej Morozowski od miesięcy zmagał się z ciężką chorobą, na pewien czas zniknął z anteny. Mimo trudnego leczenia wrócił do pracy, a jego występy były odbierane jako dowód ogromnej determinacji i przywiązania do zawodu. Ostatecznie walkę z chorobą przegrał. Miał 69 lat.

Zobacz także: Niewielu wiedziało, że Andrzej Morozowski zagrał w hitowym filmie i serialu

Zobacz więcej zdjęć. Pogrzeb Marii Zięby w "Na Wspólnej". Na grobie stanęło to samo zdjęcie, co podczas pożegnania Bożeny Dykiel! 

SEKIELSKI: Należy uregulować niejasny podział władzy w Polsce
Pogrzeb Bożeny Dykiel
Galeria zdjęć 36
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ SEKIELSKI
ANDRZEJ MOROZOWSKI
NIE ŻYJE