Andrzej Morozowski walczył z nowotworem. Poruszający powrót do „Tak jest”

Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, po ponad półrocznej przerwie wrócił na antenę.

W czwartkowym wydaniu programu "Tak jest" ujawnił, że powodem jego nieobecności była walka z chorobą nowotworową.

Jakie są plany dziennikarza na przyszłość i co dalej z jego udziałem w programie?

Powrót na antenę i osobiste wyznanie

Widzowie programu „Tak jest”, emitowanego na antenie TVN24, w czwartek 5 marca 2026 roku byli świadkami długo wyczekiwanego powrotu. Po wielu miesiącach program ponownie poprowadził Andrzej Morozowski. Dziennikarz rozpoczął wydanie od osobistego i niezwykle szczerego komunikatu skierowanego bezpośrednio do odbiorców, którzy od dłuższego czasu zastanawiali się nad jego nieobecnością.

„Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem” – tymi słowami Morozowski przerwał milczenie.

Wyznanie to było dla wielu zaskoczeniem, choć w mediach społecznościowych i na forach internetowych od dawna pojawiały się pytania o stan zdrowia cenionego publicysty. Jego bezpośredniość i odwaga w podzieleniu się tak osobistym doświadczeniem zostały bardzo pozytywnie odebrane przez publiczność.

Przyczyny długiej nieobecności – walka o zdrowie

Zniknięcie Andrzeja Morozowskiego z wizji pod koniec 2025 roku było szeroko komentowane. Dziennikarz, który od lat jest twarzą wieczornego pasma publicystycznego TVN24, nagle przestał prowadzić swój autorski program. W roli gospodarzy „Tak jest” zastępowali go w tym czasie inni dziennikarze stacji, m.in. Agata Adamek, Radomir Wit czy Mateusz Bigda. Stacja nie komentowała oficjalnie powodów absencji, co potęgowało spekulacje.

Jak wyjaśnił sam zainteresowany, przyczyną była konieczność podjęcia leczenia onkologicznego. Półroczna walka z chorobą wymagała od niego całkowitego skupienia się na zdrowiu i czasowego wycofania się z niezwykle wymagającej pracy w telewizji. Decyzja o powrocie na antenę jest najlepszym dowodem na to, że najtrudniejszy etap leczenia dziennikarz ma już za sobą.

Plany na przyszłość i podziękowania dla widzów

Andrzej Morozowski uspokoił widzów, informując, że jego stan zdrowia pozwala na powrót do obowiązków zawodowych, choć na razie w ograniczonym zakresie. To ważny sygnał zarówno dla jego fanów, jak i dla całej redakcji.

„Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu, nie w pełnym wymiarze, ale będę się starał spotykać z państwem jak najczęściej” – zapewnił dziennikarz.

Ta deklaracja sugeruje, że Morozowski będzie pojawiał się na antenie rotacyjnie z innymi prowadzącymi, stopniowo wracając do pełnej aktywności. Na zakończenie swojego oświadczenia nie zapomniał o tych, którzy go wspierali: „Wszystkim, którzy mi kibicowali, bardzo dziękuję” – powiedział, po czym płynnie przeszedł do rozmowy z zaproszonymi do studia gośćmi.

Kim jest Andrzej Morozowski? Sylwetka cenionego dziennikarza

Andrzej Morozowski to jedna z kluczowych postaci polskiego dziennikarstwa po 1989 roku. Urodzony w 1957 roku, jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Karierę dziennikarską rozpoczynał w radiu, w tym w kultowej „Trójce”. Był również związany z Radiem ZET.

Przełomem w jego karierze była praca w Telewizji Polskiej, gdzie współtworzył i prowadził popularny program publicystyczny „Puls Dnia”. Jednak największą rozpoznawalność przyniosła mu współpraca ze stacją TVN, z którą jest związany niemal od początku jej istnienia. Razem z Tomaszem Sekielskim przez wiele lat prowadził program „Teraz my!”, a następnie „Prześwietlenie”.

Od 2010 roku jest gospodarzem programu „Tak jest” w TVN24. Jest to codzienny program publicystyczny, w którym Morozowski rozmawia z politykami i ekspertami na najważniejsze tematy dnia. Jego styl prowadzenia, dociekliwy, merytoryczny, ale i z charakterystycznym poczuciem humoru, przyniósł mu ogromną sympatię widzów i ugruntował pozycję jednego z najważniejszych publicystów w kraju. Jego powrót na antenę jest więc ważnym wydarzeniem nie tylko dla stacji, ale dla całej sceny medialnej w Polsce.

