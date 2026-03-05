Polacy przestają pić wódkę. Szokujące dane! „To nie są prawdziwi Polacy” - Komentery

Polacy już nie chcą pić wódki. „To nie są prawdziwi Polacy” – Komentery

„To nie są Polacy, panie! Polak nie może się wyrzec świętego napoju!”, stwierdził mężczyzna, którego zdumiały nowe statystyki. „Ja nie piję wódki, nie piję alkoholu, jestem niepijącą osobą, bo nie lubię tego stanu”, przekonywał młody chłopak. „Świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna. Alkohol truje!”, dodał kolejny. „Życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia. Strata zdrowia, szarych komórek, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów”, dorzucił jego kolega. Co w takim razie piją młodzi ludzie, kiedy spotykają się ze znajomymi? „Kawa, herbata, matcha, woda z cytryną...” wymieniał mężczyzna. „Młodzi to piją drinki, takie różne. Albo w piłkę grają!”, stwierdził oburzony fan trunków wysokoprocentowych, który handluje drobnym towarem przed bazarem. „Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Konserwacja organizmu!”, stwierdził emeryt, który ze łzą w oku wspomina stare czasy, kiedy niemal codziennie szedł z kolegami po pracy na symboliczne „pół litra”. „Kiedyś Warszawa dudniła, a dzisiaj to jest tragedia”, skwitował smutno. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa.