Andrzej Morozowski nie żyje. Tak gwiazdy żegnają słynnego dziennikarza

Andrzej Morozowski przez ponad 20 lat był związany ze stacjami TVN i TVN24. Widzowie znali go przede jako prowadzącego znane programy polityczne. Na początku 2026 roku dziennikarz na wiele miesięcy zniknął z anteny. Przyczyny tego faktu początkowo nie były ujawniane. Powiedział o nich sam, kiedy wrócił do programu "Tak jest".

Tak Andrzej Morozowski mówił o swojej chorobie

Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej

- mówił w marcu 2026 roku w programie "Tak jest".

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Gwiazdę TVN żegnają Szyc i Gessler

W dniu jego śmierci stacja TVN24 zamilkła na minutę, po tym jak Tomasz Sianecki przekazał smutną wiadomość. Informacja o śmierci Morozowskiego pojawiła się także w mediach społecznościowych.

Dziennikarstwo rozumiał jako rzetelne informowanie o faktach. O wywiadach mawiał, że te najłatwiejsze pozornie rozmowy są najtrudniejsze. W TVN24 pracował od samego początku i przez lata był jednym z naszych najważniejszych dziennikarzy.

- napisano na oficjalnym profilu TVN 24 na Instagramie. Pod postem natychmiast ujawniły się emocjonalne reakcje gwiazd.

Bardzo przykro

- napisał Borys Szyc.

Oh nie

- zareagowała Lara Gessler.

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Mołek, Krupińska, Biedrzyńską pokazały złamane serce

Magda Mołek i Paulina Krupińska dodały emitokin pękniętego na pół serca, Adriana Biedrzyńska zrobiła to samo, tylko potroiła liczbę obrazków. Znana w gronie parentingowym "mama z Warszawy" napisała w komentarzu:

Nie mogę uwierzyć. Wiem, że ostatnio „Tak Jest” bywało w różnych zastępstwach, ale ten program to był program pana Andrzeja :( Straszna strata dla polskiego dziennikarstwa.

Mariola Bojarska-Ferenc poświęciła Andrzejowi Morozowskiemu osobny post.

Dzisiaj odszedł Andrzej Morozowski - wspaniały , rzetelny dziennikarz.Dla mnie cudowny , dowcipny kolega z którym mieliśmy okazję przeżyć wiele niezwykłych weekendów i chwil… Andrzejku zawsze pozostaniesz w naszych sercach😍.Kiedyś jeszcze się spotkamy… to nieuniknione.Wyrazy współczucia dla rodziny.

Olejnik: "Żegnaj przyjacielu"

To samo zrobiła gwiazda TVN24, Monika Olejnik.

Żegnaj Andrzeju, żegnaj przyjacielu. Współtworzyłeś wolne media w Polsce! Wiele wspólnych emocji, wybory prezydenckie, parlamentarne, koncerty…Słowa „TAK JEST” pozostaną symbolem wartości w dziennikarstwie. Z Agatą byliście ciekawi Świata. Na zawsze w moim sercu. Agatko przytulamy.

TVP Info poświęciła Andrzejowi Morozowskiemu program, w którym o zmarłego wspominały inne gwiazdy dziennikarstwa.

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