Andrzej Morozowski nie żyje. Tak gwiazdy żegnają słynnego dziennikarza

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-08-04 18:25

Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia 2026 roku. Słynny dziennikarz TVN odszedł w wieku 69 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Morozowski był ceniony przez widzów za prowadzenie znanych programów publicystycznych, jak "Tak jest", czy "Teraz my!" z Tomaszem Siekielskim. Na wiadomość o jego śmierci zareagowało wiele gwiazd show biznesu.

Andrzej Morozowski przez ponad 20 lat był związany ze stacjami TVN i TVN24. Widzowie znali go przede jako prowadzącego znane programy polityczne. Na początku 2026 roku dziennikarz na wiele miesięcy zniknął z anteny. Przyczyny tego faktu początkowo nie były ujawniane. Powiedział o nich sam, kiedy wrócił do programu "Tak jest". 

Tak Andrzej Morozowski mówił o swojej chorobie 

Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej

- mówił w marcu 2026 roku w programie "Tak jest". 

Czytaj również: Zespół Feel pogrążony w żałobie! Nie żyje Błażej Gancarczyk. Miał 39 lat. "Jesteś z nami, tylko po drugiej stronie"

Gwiazdę TVN żegnają Szyc i Gessler

W dniu jego śmierci stacja TVN24 zamilkła na minutę, po tym jak Tomasz Sianecki przekazał smutną wiadomość. Informacja o śmierci Morozowskiego pojawiła się także w mediach społecznościowych. 

Dziennikarstwo rozumiał jako rzetelne informowanie o faktach. O wywiadach mawiał, że te najłatwiejsze pozornie rozmowy są najtrudniejsze. W TVN24 pracował od samego początku i przez lata był jednym z naszych najważniejszych dziennikarzy.

- napisano na oficjalnym profilu TVN 24 na Instagramie. Pod postem natychmiast ujawniły się emocjonalne reakcje gwiazd. 

Bardzo przykro

- napisał Borys Szyc. 

Oh nie

- zareagowała Lara Gessler. 

Zobacz także: Nie żyje legendarny dziennikarz muzyczny. To on był współzałożycielem "Tylko/Teraz Rocka"

Mołek, Krupińska, Biedrzyńską pokazały złamane serce

Magda Mołek i Paulina Krupińska dodały emitokin pękniętego na pół serca, Adriana Biedrzyńska zrobiła to samo, tylko potroiła liczbę obrazków. Znana w gronie parentingowym "mama z Warszawy" napisała w komentarzu: 

Nie mogę uwierzyć. Wiem, że ostatnio „Tak Jest” bywało w różnych zastępstwach, ale ten program to był program pana Andrzeja :( Straszna strata dla polskiego dziennikarstwa.

Mariola Bojarska-Ferenc poświęciła Andrzejowi Morozowskiemu osobny post.  

Dzisiaj odszedł Andrzej Morozowski - wspaniały , rzetelny dziennikarz.Dla mnie cudowny , dowcipny kolega z którym mieliśmy okazję przeżyć wiele niezwykłych weekendów i chwil… Andrzejku zawsze pozostaniesz w naszych sercach😍.Kiedyś jeszcze się spotkamy… to nieuniknione.Wyrazy współczucia dla rodziny.

Olejnik: "Żegnaj przyjacielu"

To samo zrobiła gwiazda TVN24, Monika Olejnik. 

Żegnaj Andrzeju, żegnaj przyjacielu. Współtworzyłeś wolne media w Polsce! Wiele wspólnych emocji, wybory prezydenckie, parlamentarne, koncerty…Słowa „TAK JEST” pozostaną symbolem wartości w dziennikarstwie. Z Agatą byliście ciekawi Świata. Na zawsze w moim sercu. Agatko przytulamy. 

TVP Info poświęciła Andrzejowi Morozowskiemu program, w którym o zmarłego wspominały inne gwiazdy dziennikarstwa. 

Zobacz koniecznie: Nie żyje słynny dziennikarz telewizyjny! Gwiazda TVN długo walczyła z ciężką chorobą

Uśmiechnięty Andrzej Morozowski w garniturze i muszce na tle logo TVN. O pożegnaniu dziennikarza przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 29
Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ MOROZOWSKI
BORYSZ SZYC
TVN
LARA GESSLER
MONIKA OLEJNIK
TVN24
MAGDA MOŁEK
MARIOLA BOJARSKA-FERENC