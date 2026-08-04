Konrad S. poznał 53-latkę na izbie wytrzeźwień. Podczas wspólnej libacji zatłukł ją na śmierć. „Dostrzegł w jej obliczu diabła”

Rozkładające się zwłoki kobiety w mieszkaniu
W poniedziałek, 3 sierpnia, stołeczna policja poinformowała o makabrycznym odkryciu, którego funkcjonariusze dokonali w minioną sobotę na terenie Ochoty. Tego dnia mundurowi asystowali przy wejściu do jednego z mieszkań przy ul. Słupeckiej. Według naszych ustaleń mieszkańcy już od kilku dni skarżyli się na nieprzyjemny odór unoszący się na klatce na ostatnim piętrze.
Jak się okazało, w mieszkaniu znajdowały się zwłoki 53-latki w stanie zaawansowanego rozkładu. Zwłoki były ukryte w dużej torbie zakupowej!
Zatrzymany 32-letni Konrad S.
Zaledwie kilkadziesiąt minut od ujawnienia ciała kobiety, w sprawie zatrzymany został 32-letni Konrad S. Jak przekazał w rozmowie z „Super Expressem” prok. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, według wyjaśnień mężczyzny, ofiara była jego znajomą poznaną na izbie wytrzeźwień, którą zaprosił na wspólne spożywanie alkoholu.
Kobieta pobita na śmierć
W poniedziałkowe przedpołudnie (3 sierpnia) zakończyła się sekcja zwłok 53-latki. - Stan ciała nie pozwalał na identyfikację tej osoby. Konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań z zakresu genetyki sądowej. Sekcja zwłok wykazała obrażenia wielonarządowe w obrębie klatki piersiowej - poinformował prok. Skiba. Dodatkowe badania będą potrzebne również po to, by ustalić dokładny czas śmierci ofiary.
Konrad S. z zarzutem zabójstwa
Zatrzymany 32-latek usłyszał już zarzuty. - Mężczyźnie przedstawiono zarzut, że w nieustalonym okresie, nie wcześniej niż 24 lipca 2026 r. i nie później niż 1 sierpnia , zatem w dacie odkrycia zwłok w Warszawie przy ul. Słupeckiej, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia nieustalonej kobiety, wielokrotnie uderzał ją rękoma w okolice twarzy i klatki piersiowej, czym doprowadził do jej śmierci - przekazał prok. Skiba. Jak dodał, Konrad S. nie przyznał się do popełnienia zabójstwa, ale przyznał się do uderzania kobiety i kopania jej. - Jak wynika z wyjaśnień mężczyzny, w trakcie wspólnego spożywania alkoholu w mieszkaniu na ul. Słupeckiej miał zauważyć, że kobieta próbuje go okraść. Doszło do awantury. W trakcie uderzania i kopania miał dostrzec w jej obliczu diabła - poinformował prokurator.
Te szokujące słowa 32-latka sprawiają, że w toku dalszych czynności najprawdopodobniej mężczyzna zostanie jeszcze skierowany na badania sądowo-psychiatryczne.
Decyzją sądu najbliższe miesiące mężczyzna spędzi za kratkami. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy uwzględnił bowiem wniosek prokuratury i zastosował wobec Konrada S. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.