"Nie wchodź do tego mieszkania, zrobiłem coś okropnego". 32-latek przyznał się do zabójstwa na Ochocie

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-08-03 16:05

Policjanci z Ochoty dokonali szokującego odkrycia w jednym z mieszkań – znaleziono tam zwłoki 53-letniej kobiety, zapakowane w dużą torbę. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 32-letniego Konrada S., który usłyszał zarzut zabójstwa i przyznał się do winy. Mężczyzna był już wcześniej notowany przez policję. Śledztwo ujawnia nowe, dramatyczne szczegóły zbrodni.

Zabójstwo 53-latki na Ochocie

W pierwszy weekend sierpnia policjanci z Ochoty dokonali makabrycznego odkrycia w jednym z mieszkań. Znajdowały się tam zwłoki 53-letniej kobiety zapakowane w dużą torbę na zakupy. 

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali na terenie tej samej dzielnicy 32-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety. Jak podkreśliła stołeczna policja, zarówno ofiara, jak i zatrzymany to Polacy.

Teraz poznaliśmy pierwsze kulisy tych dramatycznych wydarzeń. Jak nieoficjalnie ustalił Super Express, o zbrodni poinformowała była partnerka zatrzymanego mężczyzny. Miał powiedzieć jej "Nie wchodź do tego mieszkania, zrobiłem coś okropnego". Jak na razie nie wiadomo, jaka relacja łączyła tę kobietę z ofiarą oraz zatrzymanego 32-latka z zamordowaną kobietą. 

Co więcej, 32-latek był wcześniej dobrze znany policji - to Konrad S., notowany za kradzieże i rozboje.  

Zwłoki w stanie znacznego rozkładu

Jak przekazał nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, w poniedziałek, 3 sierpnia mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa z artykułu 148 § 1 Kodeksu karnego. Przyznał się do zarzucanego czynu. We wtorek, 4 sierpnia sąd ma rozpatrzyć wniosek o jego tymczasowy areszt.

Również w poniedziałek odbyła się sekcja zwłok zmarłej 53-latki, ale ciało jest w stanie znacznego rozkładu i trzeba poczekać na wyniki, które pozwolą przybliżyć okoliczności jej zgonu. Nie jest też jasne, jak długo ciało znajdowało się w mieszkaniu, nim zostało odnalezione przez służby. 

32-latek miał zabić 53-latkę. Przyznał się do winy
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