Rozkładające się zwłoki kobiety upchane w zakupową torbę! Brutalne morderstwo w Warszawie

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-03 10:32

Makabryczne odkrycie w jednym z mieszkań na Ochocie w Warszawie. W miniony weekend policjanci odnaleźli rozkładające się zwłoki 53-latki. Były one ukryte w dużej torbie na zakupy. Jeszcze tego samego dnia zatrzymany został 32-letni mężczyzna.

Zatrzymany w kajdankach mężczyzna podejrzany o zabójstwo na Ochocie. O sprawie przeczytasz na SE.
Autor: Policja Warszawska/ X (Twitter)

Warszawa Ochota. Zwłoki kobiety w torbie na zakupy

Jak przekazała stołeczna policja, w miniony weekend funkcjonariusze asystowali przy wejściu do mieszkania na Ochocie. O pomoc do mundurowych miała zwrócić się jedna z mieszkanek. Po wejściu do lokalu funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. W mieszkaniu znajdowały się zwłoki 53-latki w stanie zaawansowanego rozkładu. Zwłoki były ukryte w dużej torbie zakupowej!

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Zatrzymany 32-latek

Jeszcze tego samego dnia policjanci z Ochoty zatrzymali na terenie dzielnicy 32-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety. Jak podkreśliła stołeczna policja, zarówno ofiara, jak i zatrzymany to Polacy.

Na poniedziałek, 3 sierpnia, zaplanowane zostały czynności procesowe z udziałem mężczyzny.

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