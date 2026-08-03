Rozkładające się zwłoki kobiety upchane w zakupową torbę! Brutalne morderstwo w Warszawie

Warszawa Ochota. Zwłoki kobiety w torbie na zakupy
Jak przekazała stołeczna policja, w miniony weekend funkcjonariusze asystowali przy wejściu do mieszkania na Ochocie. O pomoc do mundurowych miała zwrócić się jedna z mieszkanek. Po wejściu do lokalu funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. W mieszkaniu znajdowały się zwłoki 53-latki w stanie zaawansowanego rozkładu. Zwłoki były ukryte w dużej torbie zakupowej!
Zatrzymany 32-latek
Jeszcze tego samego dnia policjanci z Ochoty zatrzymali na terenie dzielnicy 32-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety. Jak podkreśliła stołeczna policja, zarówno ofiara, jak i zatrzymany to Polacy.
Na poniedziałek, 3 sierpnia, zaplanowane zostały czynności procesowe z udziałem mężczyzny.