Rozkładające się zwłoki kobiety upchane w zakupową torbę! Brutalne morderstwo w Warszawie

Warszawa Ochota. Zwłoki kobiety w torbie na zakupy

Jak przekazała stołeczna policja, w miniony weekend funkcjonariusze asystowali przy wejściu do mieszkania na Ochocie. O pomoc do mundurowych miała zwrócić się jedna z mieszkanek. Po wejściu do lokalu funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. W mieszkaniu znajdowały się zwłoki 53-latki w stanie zaawansowanego rozkładu. Zwłoki były ukryte w dużej torbie zakupowej!

Zatrzymany 32-latek

Jeszcze tego samego dnia policjanci z Ochoty zatrzymali na terenie dzielnicy 32-latka podejrzanego o zabójstwo kobiety. Jak podkreśliła stołeczna policja, zarówno ofiara, jak i zatrzymany to Polacy.

Na poniedziałek, 3 sierpnia, zaplanowane zostały czynności procesowe z udziałem mężczyzny.

🚨 Policjanci z @KRPWarszawaIII zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety. Do zbrodni doszło na warszawskiej Ochocie. Ofiara i zatrzymany to Polacy.Ciało 53-latki ujawniono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do… pic.twitter.com/LsBjITaS0c— Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 3, 2026