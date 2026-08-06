Rafał Brzozowski rozczula się nad żoną: To anioł! Tylko nam zdradza historię ich miłości

Rafał i Helena znają się od lat. Historia ich miłości

Gdy dwa tygodnie temu w mediach gruchnęła wiadomość o tym, że Rafał Brzozowski bierze ślub, wszyscy byli zaskoczeni. W końcu nikt nie wiedział, że jego serce jest zajęte. Po raz pierwszy Polacy zobaczyli wybrankę Rafała w sobotę, kiedy to przed Bogiem ślubowali sobie miłość i wierność. Do dziś wszyscy zadają sobie pytanie, kim jest atrakcyjna blondynka, gdzie się poznali i jak udało jej się skraść serce Rafała. Popularny gwiazdor tylko nam zdradza historię ich miłości.

Poznaliśmy się wiele lat temu na jednym z koncertów charytatywnych. Helena śpiewała wtedy z zespołem w chórze. Potem ten zespół wystąpił ze mną podczas kilku koncertów ale każde z nas żyło wówczas swoim życiem. 2,5 roku temu nasza znajomość się odnowiła i zaczęła się od przyjaźni, szacunku i wzajemnego zrozumienia. Ja starałem się poukładać swoje rozchwiane prywatnie życie, a Helena bardzo mnie w tym wspierała, stając się powoli najbliższą mi osobą. To bardzo dojrzała relacja oparta na wzajemnym szacunku, przyjaźni obustronnej akceptacji

- mówi nam Rafał Brzozowski.

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Przyjaźń zamieniła się w miłość

Pewnego dnia Rafał uświadomił sobie, że ich przyjaźń zaczyna mieć inny wymiar. Przerodziła się w miłość.

Klika miesięcy temu stwierdziłem, że jest to kobieta, przy której mogę i chcę się rozwijać, która daje mi wszystko to czego zawsze mi brakowało. Piękna mądra i bardzo skromna w sposobie bycia, ze wspaniałymi wartościami i zasadami moralnymi. Taki anioł, który odmienił moje życie

- rozpływa się nad ukochaną.

Helena musi być wyjątkową kobietą, skoro Rafał postanowił spędzić z nią resztę życia. Trzymamy kciuki za tę miłość i życzymy młodej parze wszystkiego co najlepsze.

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