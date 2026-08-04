Brzozowski wydał fortunę! Lodowy bar, samolot i 400 gości. Tak wyglądało wesele marzeń

To było jedno z najbardziej wystawnych wesel tego roku! Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena nie szczędzili pieniędzy, by ich wielki dzień zapadł gościom w pamięć na długo. Luksusowy hotel na wyłączność, około 400 zaproszonych osób, lodowy bar, koncert gwiazdy, motorówki na poprawinach i samolot z banerem na niebie. Szacuje się, że cała uroczystość mogła kosztować nawet pół miliona złotych!

W ostatnich tygodniach w polskim show-biznesie nie brakowało spektakularnych ślubów. Bajeczne ceremonie zorganizowali m.in. Klaudia Halejcio oraz influencerka Ola Nowak. Do tego grona dołączył również Rafał Brzozowski, który postawił na huczne wesele w Polsce. Jak ustalił "Super Express", para młoda zadbała o każdy detal uroczystości, a przygotowane atrakcje sprawiły, że goście jeszcze długo będą wspominać ten weekend.

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Rafał Brzozowski wydał fortunę na wesele i poprawiny! Cena za telerzyk i bar z lodu szokuje

Ślub Rafała Brzozowskiego i Heleny odbył się w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Para zdecydowała się wynająć cały hotel na wyłączność, dzięki czemu wszyscy zaproszeni mogli wspólnie świętować bez obecności przypadkowych gości. Na liście znalazło się około 400 osób, wśród nich wiele znanych twarzy ze świata telewizji i show-biznesu.

Jak udało się ustalić "Super Expressowi", samo menu weselne kosztowało około 160 tysięcy złotych. Cena za jednego gościa wynosiła 399 zł, co przy tak licznej uroczystości robi ogromne wrażenie. A to dopiero początek wydatków. Do rachunku należy doliczyć poprawiny, noclegi dla gości, dekoracje, oprawę muzyczną, stroje państwa młodych oraz liczne atrakcje przygotowane specjalnie na tę okazję.

Szczególne zainteresowanie wzbudził imponujący bar wykuty z lodu, serwujący alkohole. Tego typu instalacje potrafią kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Równie efektownie prezentowała się sala weselna udekorowana tysiącami kwiatów. Eksperci szacują, że taka florystyczna oprawa mogła pochłonąć ponad 20 tysięcy złotych.

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Na parkiecie nie brakowało dobrej zabawy. Jedną z niespodzianek był koncert Norbiego, który porwał gości do tańca. W pewnym momencie na scenie pojawił się również sam Rafał Brzozowski, który wspólnie z artystą bawił zgromadzonych.

Na tym jednak atrakcje się nie skończyły. Drugiego dnia świętowania impreza przeniosła się nad Zalew Zegrzyński. Goście mogli korzystać z motorówek i spędzić czas na wodzie, a później ponownie wrócili na salę, gdzie zabawa trwała do późnych godzin.

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Prawdziwą sensacją okazała się jednak niespodzianka przygotowana podczas poprawin. Nad miejscem imprezy przeleciał niewielki samolot ciągnący baner z imionami nowożeńców. Widok zrobił ogromne wrażenie na zaproszonych, którzy z uśmiechami obserwowali niebo i nagrodzili młodą parę gromkimi brawami.

Wśród gości znaleźli się m.in. Marcin i Rafał Mroczkowie, Krzysztof Gojdź, Małgorzata Tomaszewska, Paulina Krupińska oraz Stanisław Karpiel-Bułecka. Zdjęcia i nagrania z uroczystości błyskawicznie pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazując skalę całego wydarzenia.

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