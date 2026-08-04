Tak zmieniała się Meghan Markle. Z gwiazdy serialu "W garniturach" została księżną Sussex

Spis treści
- Tak zaczynała Meghan Markle. Zanim poznała księcia Harry'ego, była aktorką
- "W garniturach" zmieniło wszystko. Ta rola przyniosła jej światową sławę
- Miłość z księciem Harrym odmieniła jej życie. Ślub oglądały miliony
- Odejście z rodziny królewskiej wywołało burzę. Tak zaczęli nowe życie
- Meghan Markle dziś. Biznes, nowe projekty i życie rodzinne
- Meghan Markle kończy 45 lat. Tak zmieniał się jej wygląd przez lata
Tak zaczynała Meghan Markle. Zanim poznała księcia Harry'ego, była aktorką
Choć dziś Meghan Markle kojarzona jest przede wszystkim z brytyjską rodziną królewską, przez wiele lat budowała własną pozycję w świecie show-biznesu. Urodziła się 4 sierpnia 1981 roku w Los Angeles. Studiowała historię teatru i stosunki międzynarodowe na Northwestern University School of Communication w Evanston, a po studiach rozpoczęła walkę o role w telewizji i filmie.
Początki nie należały do łatwych. Meghan pojawiała się głównie w epizodycznych rolach w popularnych serialach, takich jak "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku", "90210", "Fringe: Na granicy światów" czy "Bez śladu". Dorabiała również jako modelka i hostessa w amerykańskiej wersji programu "Deal or No Deal", gdzie otwierała charakterystyczne walizki z nagrodami. Choć nie była jeszcze szeroko rozpoznawalna, konsekwentnie pracowała na swoją pozycję.
"W garniturach" zmieniło wszystko. Ta rola przyniosła jej światową sławę
Przełomem okazał się rok 2011, kiedy Meghan otrzymała rolę Rachel Zane w serialu "W garniturach" ("Suits"). Produkcja szybko zdobyła ogromną popularność, a grana przez nią ambitna prawniczka stała się jedną z ulubionych bohaterek widzów.
Przez siedem sezonów Meghan zyskała międzynarodową rozpoznawalność i otworzyła sobie drzwi do kolejnych projektów. Równolegle prowadziła również lifestylowego bloga The Tig, na którym pisała o podróżach, modzie, kuchni i codziennym życiu. Już wtedy pokazywała, że interesuje się nie tylko aktorstwem, ale także budowaniem własnej marki.
Miłość z księciem Harrym odmieniła jej życie. Ślub oglądały miliony
W 2016 roku świat obiegła wiadomość o związku Meghan Markle z księciem Harrym. Ich relacja od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów, a zaręczyny ogłoszone rok później stały się jednym z najgłośniejszych wydarzeń na świecie.
19 maja 2018 roku para powiedziała sobie "tak" w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor. Ceremonię śledziły miliony widzów, a Meghan oficjalnie została księżną Sussex. Jej ślubna kreacja projektu Clare Waight Keller dla domu mody Givenchy natychmiast przeszła do historii i do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej rozpoznawalnych sukni ślubnych XXI wieku.
Odejście z rodziny królewskiej wywołało burzę. Tak zaczęli nowe życie
Na początku 2020 roku Meghan i Harry podjęli decyzję, która wywołała ogromne emocje. Ogłosili, że rezygnują z pełnienia obowiązków jako aktywni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej i chcą budować niezależność finansową.
Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych rozpoczęli nowy etap życia. Podpisali wielomilionowe kontrakty z platformami streamingowymi i wydawnictwami, nagrali głośny wywiad z Oprah Winfrey oraz uruchomili fundację Archewell. Każdy ich krok był szeroko komentowany przez media na całym świecie.
Meghan Markle dziś. Biznes, nowe projekty i życie rodzinne
Obecnie Meghan koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu własnej marki i działalności medialnej. Po zakończeniu pełnienia obowiązków w brytyjskiej rodzinie królewskiej wraz z księciem Harrym założyła Archewell Productions, które produkuje filmy, seriale i programy dokumentalne. W ostatnich latach wróciła również do swoich lifestylowych pasji. Zrealizowała dla Netfliksa program „With Love, Meghan”, poświęcony gotowaniu, domowym inspiracjom i spotkaniom z zaproszonymi gośćmi, a także rozwija markę As Ever, oferującą produkty inspirowane stylem życia, takie jak konfitury, herbaty, miód czy wino. Marka początkowo powstawała we współpracy z Netfliksem, jednak z czasem zaczęła działać samodzielnie, kontynuując rozwój pod własnym szyldem.
Meghan pozostaje również aktywna w mediach społecznościowych i angażuje się w inicjatywy charytatywne realizowane przez fundację Archewell. Chętnie zabiera głos w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego, praw kobiet czy wsparcia rodzin. Jednocześnie dba o rozwój kolejnych przedsięwzięć biznesowych, udowadniając, że po zakończeniu królewskiego etapu życia konsekwentnie buduje własną markę i karierę na swoich zasadach.
Prywatnie wraz z księciem Harrym wychowuje dwójkę dzieci - księcia Archiego i księżniczkę Lilibet. Rodzina mieszka w Kalifornii, gdzie prowadzi znacznie spokojniejsze życie niż w czasach pełnienia królewskich obowiązków.
Meghan Markle kończy 45 lat. Tak zmieniał się jej wygląd przez lata
4 sierpnia 2026 roku Meghan Markle obchodzi 45. urodziny. Archiwalne fotografie pokazują, jak ogromną drogę przeszła - od początkującej aktorki z Los Angeles, przez gwiazdę serialu "W garniturach", aż po jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet świata.
Na przestrzeni lat zmieniały się jej fryzury, makijaże i styl ubierania. Na początku kariery wybierała modne wówczas błyszczące kreacje i swobodniejsze stylizacje. Po wejściu do rodziny królewskiej postawiła na minimalistyczną elegancję, stonowane kolory i klasyczne fasony. Dziś ponownie chętnie eksperymentuje z modą, jednak nadal pozostaje wierna ponadczasowej estetyce, która stała się jej znakiem rozpoznawczym.
Choć jej życie od lat wzbudza ogromne emocje i nieustannie trafia na czołówki światowych mediów, jedno pozostaje niezmienne - Meghan Markle należy do grona kobiet, których metamorfoza i życiowa droga niezmiennie fascynują miliony ludzi na całym świecie.