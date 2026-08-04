Tak zmieniała się Meghan Markle. Z gwiazdy serialu "W garniturach" została księżną Sussex

Tak zaczynała Meghan Markle. Zanim poznała księcia Harry'ego, była aktorką

Choć dziś Meghan Markle kojarzona jest przede wszystkim z brytyjską rodziną królewską, przez wiele lat budowała własną pozycję w świecie show-biznesu. Urodziła się 4 sierpnia 1981 roku w Los Angeles. Studiowała historię teatru i stosunki międzynarodowe na Northwestern University School of Communication w Evanston, a po studiach rozpoczęła walkę o role w telewizji i filmie.

Początki nie należały do łatwych. Meghan pojawiała się głównie w epizodycznych rolach w popularnych serialach, takich jak "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku", "90210", "Fringe: Na granicy światów" czy "Bez śladu". Dorabiała również jako modelka i hostessa w amerykańskiej wersji programu "Deal or No Deal", gdzie otwierała charakterystyczne walizki z nagrodami. Choć nie była jeszcze szeroko rozpoznawalna, konsekwentnie pracowała na swoją pozycję.

Meghan Markle o RASIZMIE w rodzinie królewskiej. Wywiad u Oprah Winfrey

"W garniturach" zmieniło wszystko. Ta rola przyniosła jej światową sławę

Przełomem okazał się rok 2011, kiedy Meghan otrzymała rolę Rachel Zane w serialu "W garniturach" ("Suits"). Produkcja szybko zdobyła ogromną popularność, a grana przez nią ambitna prawniczka stała się jedną z ulubionych bohaterek widzów.

Przez siedem sezonów Meghan zyskała międzynarodową rozpoznawalność i otworzyła sobie drzwi do kolejnych projektów. Równolegle prowadziła również lifestylowego bloga The Tig, na którym pisała o podróżach, modzie, kuchni i codziennym życiu. Już wtedy pokazywała, że interesuje się nie tylko aktorstwem, ale także budowaniem własnej marki.

Miłość z księciem Harrym odmieniła jej życie. Ślub oglądały miliony

W 2016 roku świat obiegła wiadomość o związku Meghan Markle z księciem Harrym. Ich relacja od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów, a zaręczyny ogłoszone rok później stały się jednym z najgłośniejszych wydarzeń na świecie.

19 maja 2018 roku para powiedziała sobie "tak" w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor. Ceremonię śledziły miliony widzów, a Meghan oficjalnie została księżną Sussex. Jej ślubna kreacja projektu Clare Waight Keller dla domu mody Givenchy natychmiast przeszła do historii i do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej rozpoznawalnych sukni ślubnych XXI wieku.

Odejście z rodziny królewskiej wywołało burzę. Tak zaczęli nowe życie

Na początku 2020 roku Meghan i Harry podjęli decyzję, która wywołała ogromne emocje. Ogłosili, że rezygnują z pełnienia obowiązków jako aktywni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej i chcą budować niezależność finansową.

Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych rozpoczęli nowy etap życia. Podpisali wielomilionowe kontrakty z platformami streamingowymi i wydawnictwami, nagrali głośny wywiad z Oprah Winfrey oraz uruchomili fundację Archewell. Każdy ich krok był szeroko komentowany przez media na całym świecie.

Meghan Markle dziś. Biznes, nowe projekty i życie rodzinne

Obecnie Meghan koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu własnej marki i działalności medialnej. Po zakończeniu pełnienia obowiązków w brytyjskiej rodzinie królewskiej wraz z księciem Harrym założyła Archewell Productions, które produkuje filmy, seriale i programy dokumentalne. W ostatnich latach wróciła również do swoich lifestylowych pasji. Zrealizowała dla Netfliksa program „With Love, Meghan”, poświęcony gotowaniu, domowym inspiracjom i spotkaniom z zaproszonymi gośćmi, a także rozwija markę As Ever, oferującą produkty inspirowane stylem życia, takie jak konfitury, herbaty, miód czy wino. Marka początkowo powstawała we współpracy z Netfliksem, jednak z czasem zaczęła działać samodzielnie, kontynuując rozwój pod własnym szyldem.

Meghan pozostaje również aktywna w mediach społecznościowych i angażuje się w inicjatywy charytatywne realizowane przez fundację Archewell. Chętnie zabiera głos w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego, praw kobiet czy wsparcia rodzin. Jednocześnie dba o rozwój kolejnych przedsięwzięć biznesowych, udowadniając, że po zakończeniu królewskiego etapu życia konsekwentnie buduje własną markę i karierę na swoich zasadach.

Prywatnie wraz z księciem Harrym wychowuje dwójkę dzieci - księcia Archiego i księżniczkę Lilibet. Rodzina mieszka w Kalifornii, gdzie prowadzi znacznie spokojniejsze życie niż w czasach pełnienia królewskich obowiązków.

Meghan Markle czy Kate Middleton? Pytanie 1 z 10 Która księżna jest starsza? Meghan Kate Następne pytanie

Meghan Markle kończy 45 lat. Tak zmieniał się jej wygląd przez lata

4 sierpnia 2026 roku Meghan Markle obchodzi 45. urodziny. Archiwalne fotografie pokazują, jak ogromną drogę przeszła - od początkującej aktorki z Los Angeles, przez gwiazdę serialu "W garniturach", aż po jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet świata.

Na przestrzeni lat zmieniały się jej fryzury, makijaże i styl ubierania. Na początku kariery wybierała modne wówczas błyszczące kreacje i swobodniejsze stylizacje. Po wejściu do rodziny królewskiej postawiła na minimalistyczną elegancję, stonowane kolory i klasyczne fasony. Dziś ponownie chętnie eksperymentuje z modą, jednak nadal pozostaje wierna ponadczasowej estetyce, która stała się jej znakiem rozpoznawczym.

Choć jej życie od lat wzbudza ogromne emocje i nieustannie trafia na czołówki światowych mediów, jedno pozostaje niezmienne - Meghan Markle należy do grona kobiet, których metamorfoza i życiowa droga niezmiennie fascynują miliony ludzi na całym świecie.