Księżna Diana skończyłaby 65 lat. Jej życie było pełne blasku, dramatów i tajemnic, które do dziś fascynują świat

Od nieśmiałej arystokratki do "królowej ludzkich serc"

Diana Frances Spencer urodziła się 1 lipca 1961 roku w Sandringham. W wieku zaledwie 20 lat poślubiła następcę brytyjskiego tronu, księcia Karola. Ślub transmitowany na cały świat oglądały setki milionów widzów, a młoda arystokratka z dnia na dzień stała się jedną z najbardziej fotografowanych kobiet globu. Dla wielu była ucieleśnieniem współczesnej księżniczki.

Małżeństwo, które dalekie było od bajki

Szybko okazało się jednak, że rzeczywistość znacząco odbiega od baśniowego scenariusza. Małżeństwo od początku przeżywało poważne kryzysy, a Diana coraz częściej mówiła o samotności, depresji poporodowej oraz zmaganiach z bulimią. Z czasem wyszło na jaw, że książę Karol utrzymywał bliską relację z Camillą Parker Bowles. Sama Diana również związała się później z innymi mężczyznami, o czym otwarcie mówiła w słynnym wywiadzie dla BBC z 1995 roku.

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Rozwód Diany i Karola został sfinalizowany w 1996 roku. Choć utraciła tytuł "Jej Królewskiej Wysokości", nie przestała angażować się w działalność dobroczynną.

Działalność charytatywna zmieniła sposób postrzegania monarchii

Po rozwodzie Diana poświęciła się pomocy najbardziej potrzebującym. Odwiedzała szpitale, wspierała osoby chore na AIDS w czasach, gdy wokół tej choroby narosło wiele uprzedzeń, oraz aktywnie walczyła o zakaz używania min przeciwpiechotnych. Jej gest uściśnięcia dłoni chorym na AIDS bez rękawiczek przeszedł do historii jako symbol przełamywania stereotypów i lęku.

Tragiczna śmierć i teorie spiskowe

Tragicznym momentem była noc z 30 na 31 sierpnia 1997 roku. Diana zginęła w wypadku samochodowym w paryskim tunelu Pont de l'Alma razem ze swoim partnerem Dodim Al-Fayedem oraz kierowcą Henri Paulem. Jedynym ocalałym był ochroniarz Trevor Rees-Jones. Śmierć księżnej wywołała ogromny smutek na całym świecie.

Okoliczności tragedii przez lata stały się źródłem licznych teorii spiskowych. Pojawiały się spekulacje o udziale brytyjskich służb specjalnych czy celowym działaniu rodziny królewskiej. Wieloletnie śledztwa prowadzone we Francji i Wielkiej Brytanii nie potwierdziły jednak tych hipotez. Oficjalnie uznano, że do wypadku doprowadziły nadmierna prędkość, nietrzeźwość kierowcy oraz pościg paparazzich.

Ikona mody, która wyprzedziła swoje czasy

Nie mniejsze emocje niż życie Diany budził jej styl. Księżna była ikoną mody na długo przed erą mediów społecznościowych. Jej kreacje błyskawicznie wyznaczały trendy, a projektanci marzyli o tym, by ubrać członkinię brytyjskiej rodziny królewskiej.

Słynna "Revenge Dress", czyli czarna sukienka założona w dniu telewizyjnego wyznania Karola o niewierności, przeszła do historii mody jako symbol siły i niezależności. Równie kultowe stały się eleganckie garsonki Catherine Walker, wieczorowe suknie projektu Victora Edelsteina czy codzienne stylizacje z kolarkami, oversize'owymi bluzami i sportowymi sneakersami, które dziś ponownie inspirują świat mody.

Dziedzictwo księżnej Diany wciąż żyje

Choć od jej śmierci minęły dekady, pamięć o Dianie nie słabnie. Jej synowie, książę William i książę Harry, wielokrotnie podkreślali, jak wielki wpływ miała na ich życie i postrzeganie świata. Kolejne filmy, seriale, książki i wystawy poświęcone księżnej pokazują, że jej historia wciąż porusza kolejne pokolenia.

Dla jednych pozostaje ikoną stylu, dla innych symbolem odwagi i walki o własne szczęście. Jedno jest pewne – księżna Diana na zawsze zapisała się w historii jako kobieta, która zmieniła sposób postrzegania brytyjskiej monarchii i udowodniła, że empatia może być największą siłą.