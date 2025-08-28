Otwarto kapsułę czasu księżnej Diany. W środku znaleziono nietypowe przedmioty. Co to takiego?

Podczas budowy nowego centrum onkologicznego odkryto kapsułę czasu zakopaną przez księżną Dianę w 1991 roku.

W kapsule znaleziono symboliczne przedmioty z lat 90., takie jak płyta Kylie Minogue czy kieszonkowy telewizor.

Kapsuła czasu księżnej Diany odkryta podczas budowy nowego centrum onkologicznego

Zakopanie kapsuły czasu w 1991 roku było częścią uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowe skrzydło szpitala — Variety Club Building — na terenie Great Ormond Street Hospital (GOSH) w Londynie. Kapsuła księżnej Diany została wmurowana w ścianę przy głównym wejściu i miała pozostać zamknięta "na setki lat". Jej wcześniejsze otwarcie było spowodowane pracami przy budowie nowego Children’s Cancer Centre.

Przedmioty z lat 90. we wnętrzu kapsuły księżnej Diany

W kapsule odnaleziono mnóstwo przedmiotów będących symbolami lat 90.:

Płytę CD Kylie Minogue – "Rhythm of Love"

Kieszonkowy telewizor marki Casio oraz kalkulator solarny

Zestaw brytyjskich monet (do wartości 1 funta)

Nasiona drzew, hologram płatka śniegu, kartkę papieru z recyklingu

Europejski paszport

Zdjęcie księżnej Diany

Egzemplarz dziennika "The Times" z dnia zakopania z nagłówkami o wydarzeniach takich jak konflikt w Zatoce Perskiej czy końcówka zimnej wojny.

Wybór dokonany przez dzieci — wspólnie z księżną Dianą

Zawartość kapsuły została wybrana przez dzieci, które wygrały konkurs realizowany przez program "Blue Peter". Każde z nich zaproponowało cztery przedmioty symbolizujące lata 90.:

David Watson (11 lat, Devon): CD Kylie Minogue, kieszonkowy telewizorek, makulatura, europejski paszport

Sylvia Foulkes (9 lat, Norwich): brytyjskie monety, nasiona drzew, hologram, kalkulator solarny

Księżna Diana towarzyszyła im w wyborze przedmiotów — w kapsule znalazło się jej zdjęcie i gazeta z tamtego dnia.

W wydobyciu kapsuły uczestniczyli pracownicy GOSH — zarówno ci urodzeni w 1991 roku, jak i ci, którzy pracowali w szpitalu w tamtych latach.

Odkrycie kapsuły ma dziś wymiar symboliczny — przypomina o zaangażowaniu Diany jako prezeski GOSH, czyli Great Ormond Street Hospital (1989–1997) oraz jej wyjątkowej więzi z dziećmi i personelem. W miejscu, gdzie znajdowała się kapsuła, powstaje nowoczesne centrum onkologiczne dla dzieci — swoista kontynuacja misji dobroczynnej tragicznie zmarłej księżnej.

