Otwarto kapsułę czasu księżnej Diany. W środku znaleziono nietypowe przedmioty. Co to takiego?

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-08-28 13:49

We czwartek, 27 sierpnia 2025 r., z powodu przebudowy szpitala Great Ormond Street w Londynie, otwarto kapsułę czasu, którą w 1991 r. zakopała księżna Diana. W skrzyni znalazły się przedmioty reprezentujące codzienność początku lat 90., wybrane wspólnie z dziećmi w programie telewizyjnym "Blue Peter".

  • Podczas budowy nowego centrum onkologicznego odkryto kapsułę czasu zakopaną przez księżną Dianę w 1991 roku.
  • W kapsule znaleziono symboliczne przedmioty z lat 90., takie jak płyta Kylie Minogue czy kieszonkowy telewizor.
  • Dowiedz się, co jeszcze zawierała kapsuła i dlaczego jej odkrycie ma dziś wyjątkowe znaczenie.

Kapsuła czasu księżnej Diany odkryta podczas budowy nowego centrum onkologicznego

Zakopanie kapsuły czasu w 1991 roku było częścią uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowe skrzydło szpitala — Variety Club Building — na terenie Great Ormond Street Hospital (GOSH) w Londynie. Kapsuła księżnej Diany została wmurowana w ścianę przy głównym wejściu i miała pozostać zamknięta "na setki lat". Jej wcześniejsze otwarcie było spowodowane pracami przy budowie nowego Children’s Cancer Centre.

Polecamy: Ulubione danie księżnej Diany ujawnione! Dziś influencerzy to kochają

Przedmioty z lat 90. we wnętrzu kapsuły księżnej Diany

W kapsule odnaleziono mnóstwo przedmiotów będących symbolami lat 90.:

  • Płytę CD Kylie Minogue – "Rhythm of Love"
  • Kieszonkowy telewizor marki Casio oraz kalkulator solarny
  • Zestaw brytyjskich monet (do wartości 1 funta)
  • Nasiona drzew, hologram płatka śniegu, kartkę papieru z recyklingu
  • Europejski paszport
  • Zdjęcie księżnej Diany
  • Egzemplarz dziennika "The Times" z dnia zakopania z nagłówkami o wydarzeniach takich jak konflikt w Zatoce Perskiej czy końcówka zimnej wojny.

Zobacz także: Pokazali nigdy niepublikowane zdjęcie Diany! Nie zgadniesz, kto jest do niej podobny!

Wybór dokonany przez dzieci — wspólnie z księżną Dianą

Zawartość kapsuły została wybrana przez dzieci, które wygrały konkurs realizowany przez program "Blue Peter". Każde z nich zaproponowało cztery przedmioty symbolizujące lata 90.:

  • David Watson (11 lat, Devon): CD Kylie Minogue, kieszonkowy telewizorek, makulatura, europejski paszport
  • Sylvia Foulkes (9 lat, Norwich): brytyjskie monety, nasiona drzew, hologram, kalkulator solarny
  • Księżna Diana towarzyszyła im w wyborze przedmiotów — w kapsule znalazło się jej zdjęcie i gazeta z tamtego dnia.

W wydobyciu kapsuły uczestniczyli pracownicy GOSH — zarówno ci urodzeni w 1991 roku, jak i ci, którzy pracowali w szpitalu w tamtych latach.

Odkrycie kapsuły ma dziś wymiar symboliczny — przypomina o zaangażowaniu Diany jako prezeski GOSH, czyli Great Ormond Street Hospital (1989–1997) oraz jej wyjątkowej więzi z dziećmi i personelem. W miejscu, gdzie znajdowała się kapsuła, powstaje nowoczesne centrum onkologiczne dla dzieci — swoista kontynuacja misji dobroczynnej tragicznie zmarłej księżnej.

Super Express Google News
Księżna Diana
15 zdjęć
Tak dziś wyglądałaby księżna Diana według sztucznej inteligencji. Internauci oburzeni: "Profanacja pamięci Diany!"
QUIZ. Co było wcześniej? Uwaga na podchwytliwe pytania!
Pytanie 1 z 10
Kto umarł pierwszy, Freddie Mercury, Tina Turner czy Michael Jackson?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KSIĘŻNA DIANA