Ulubione danie księżnej Diany ujawnione! Dziś influencerzy to kochają

Darren McGrady, były kucharz rodziny królewskiej ujawnia przepis na owsiankę, którą księżna Diana jadła codziennie na śniadanie

Księżna Diana słynęła z nienagannej figury i promiennej cery. Czyżby jej sekret tkwił w... śniadaniu? Były królewski kucharz zdradził, co księżna Walii jadła każdego ranka, by zachować zdrowie i urodę. Okazuje się, że Królowa Ludzkich Serc wyprzedziła swoją epokę i każdego dnia delektowała się potrawą, którą dziś kochają influencerzy. Darren McGrady, były kucharz rodziny królewskiej, w swoim filmie na YouTube ujawnił, że ulubionym śniadaniem księżnej Diany były overnight oats, czyli płatki owsiane moczone przez noc. Tego nie mogło zabraknąć w pałacu w czasach, gdy księżna była jeszcze żoną księcia Karola. Overnight oats to danie jedzone na zimno, które przygotowuje się, mocząc płatki owsiane w mleku, soku lub innym płynie, z dodatkiem owoców, orzechów i masła orzechowego. Całość należy wstawić na noc do lodówki, rano jest już gotowe.

Sok pomarańczowy, jogurt grecki, miód, jabłko, sok z cytryny, borówki i orzechy włoskie

McGrady w swoim filmie podzielił się również przepisem na overnight oats, który przygotowywał dla księżnej Diany. Do płatków owsianych dodawał świeżo wyciskany sok pomarańczowy, jogurt grecki, miód, jabłko, sok z cytryny, borówki i orzechy włoskie. „Kiedy przygotowywałem to dla księżnej Diany każdego ranka w Kensington Palace, było tak dobre, że podwajałem porcję, żeby i kucharz mógł się najeść!” – zdradził McGrady.

Przepis na owsiankę księżnej Diany:

1 szklanka płatków owsianych1 szklanka świeżo wyciskanego soku pomarańczowego1 szklanka jogurtu greckiego1 łyżka miodu¼ łyżeczki cynamonu (opcjonalnie)½ jabłkaSok z 1 cytryny1 szklanka świeżych borówek½ szklanki posiekanych orzechów włoskichWymieszaj płatki owsiane z sokiem pomarańczowym, przykryj folią i wstaw do lodówki na noc. Następnego dnia dodaj jogurt, miód i sok z cytryny. Zetrzyj jabłko na tarce i dodaj do płatków. Dodaj połowę borówek i wymieszaj. Przełóż do miseczki i udekoruj pozostałymi borówkami i orzechami włoskimi.

Źródło przepisu: www.theroyalchef.com, YouTube/Darren McGrady

