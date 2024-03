Pokazali nigdy niepublikowane zdjęcie Diany! Nie zgadniesz, kto jest do niej podobny!

31 sierpnia 1997 roku świat na chwilę się zatrzymał. To właśnie wtedy Diana Spencer zginęła w tragicznym wypadku w Paryżu. Śmierć księżnej Diany wstrząsnęła ludźmi na całym świecie, tym bardziej że jego okoliczności były wyjątkowo dramatyczne. Krótko po północy lady Diana wraz z ówczesnym partnerem, milionerem Dodim Al-Fayedem, jechała ulicami Paryża mercedesem S280, prowadzonym przez kierowcę Henriego Paula, który - jak się później okazało - był pod wpływem alkoholu i leków psychotropowych. Całej trójce towarzyszył jeszcze ochroniarz Al-Fayeda, Trevor Rees-Jones. Przeżył tylko ten ostatni. Cała czwórka rozpędzonym autem uciekała przed tłumem paparazzi. Fotografowie podążyli za nimi, na motocyklach, a Paul robił wszystko, by ich zgubić. Nie udało się. Auto pędzące z prędkością ponad 100 km na godzinę rozbiło się na 13. filarze tunelu Pont de l'Alma. Al-Fayed i Paul zginęli na miejscu. Diana wciąż żyła, gdy otoczyło ją kilku paparazzich. Prosiła ich, by dali jej spokój, mówiła "O mój, Boże, zostawcie mnie". Zmarła w szpitalu, po kilku godzinach. Miała wtedy 36 lat.

Księżna Diana zginęła w wypadku. Miałaby pięcioro wnucząt

Jej synowie - William i Harry - mieli wtedy po kilkanaście lat. W tej chwili, niemal 27 lat od tamtych dramatycznych wydarzeń, każdy z nich ma już swoją rodzinę i swoje dzieci. Pamięć o Dianie wciąż jest zachowana. Gdyby żyła, miałaby teraz pięcioro wnucząt. A jedno z tych wnucząt - jak się niedawno okazało - jest do niej uderzająco podobne. Kilka dni temu młodszy brat Diany, 59-letni Charles Spencer, opublikował niepokazywane dotąd nigdzie zdjęcie, na którym on i jego siostra pozują razem z ich mamą. "Moja matka, Diana i ja, ok. 1967. Miałem 3 lata, a Diana 5 lub 6. Uwielbiam to, że każdy nas wygląda na tu szczęśliwego" - napisał.

Księżniczka Charlotte to skóra zdjęta z babci?

Internauci oszaleli! Od razu wskazali na ogromne podobieństwo małej Diany do... jej wnuczki, córki Williama i Kate, księżniczki Charlotte, która w tym roku skończy 9 lat. "Wow, widzę księżniczkę Charlotte w jej babci...", "To przecież Charlotte!", "Charlotte wygląda zupełnie jak Diana. Ta sama twarz! Wow!" - piszą. Zgadzacie się? Zobaczcie naszą galerię zdjęć!

